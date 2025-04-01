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Rachid Ghezzal sakat mı, kaç hafta yok?

Rachid Ghezzal sakat mı, kaç hafta yok?

17:401/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Çaykur Rizesporlu futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu
Çaykur Rizesporlu futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu

Çaykur Rizespor’un Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, antrenmanda sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ghezzal’ın sol ön üst adalesinde (rectus femoris) zorlanma tespit edildi. İşte detaylar.

Çaykur Rizesporlu futbolcu Rachid Ghezzal'ın sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edildiği duyuruldu.

GHEZZAL KAÇ HAFTA YOK?

Kulübün sağlık komisyonu başkanı Hasan Türüt, Cezayirli futbolcunun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Türüt, açıklamasında "Cumartesi günü yapılan antrenman esnasında sakatlanan oyuncumuz Rachid Ghezzal'ın yapılan muayene ve MR kontrolleri sonucunda sol ön üst adalesinde zorlanma tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuza 'geçmiş olsun' dileklerimizi iletiyoruz." ifadelerini kullandı.

32 yaşındaki oyuncunun sahalardan yaklaşık 3 hafta uzak kalacağı tahmin ediliyor.



#Rachid Ghezzal
#Çaykur Rizespor
#Süper Lig

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