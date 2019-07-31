Real Madrid-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Real Madrid-Fenerbahçe maçına dair tüm bilgiler
Avrupa’nın önemli hazırlık turnuvaları arasında gösterilen Audi Cup’ta Bayern Münih ile Allianz Arena’da karşılaşan Fenerbahçe, mücadeleden 6-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuç ile sarı-lacivertliler Tottenham'a 1-0 kaybeden Real Madrid ile üçüncülük maçı oynayacak. Peki, Real Madrid-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Haber MerkeziAA
Avrupa'da 2019-2020 futbol sezonu öncesi düzenlenen en üst düzeydeki turnuvalardan biri olma özelliği taşıyan Audi Kupası devam ediyor.
Avrupa takımlarının sezon öncesi önemli test yeri olan Audi Kupası, 2009 yılında başladı. 2009'dan itibaren 5 kez gerçekleştirilen turnuvayı Bayern Münih 3, Barcelona ve Atletico Madrid ise birer defa kazandı.
Organizasyonda önceki sezonlarda Manchester United, Boca Juniors, Milan, Internacional, Manchester City, Liverpool, Napoli ve Sao Paulo takımları da boy göstermişti.
Tottenham, Real Madrid'i devirdi
Turnuvanın ilk karşılaşmasında Real Madrid ile Tottenham kozlarını paylaştı. TSİ 19.00’da başlayan mücadelede Tobias Stieler düdük çalarken, Sascha Thielert ile Rafael Foltyn yardımcılıklarını üstlendi.
Karşılaşmada Real Madrid gol bulamazken, Tottenham’a galibiyeti getiren golü 22’nci dakikada Kane kaydetti. Tottenham 1-0’lık üstünlüğü ile finale yükseldi.
Fenerbahçe farklı kaybetti
Organizasyonun ikinci maçında ise Bayern Münih ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Mücadeleyi temsilcimiz 6-1 kaybetti. TSİ 21.30’da başlayan maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan FIFA kokartlı Felix Brych düdük çaldı. Yardımcılıklarını ise Marco Achmüller ile Christian Dietz yaptı.
Real Madrid-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Audi Cup'ın ilk maçında Bayern Münih'e kaybeden Fenerbahçe ile Tottenham'a yenilen Real Madrid bugün saat 19.00'da üçüncülük karşılaşması için sahaya çıkacaklar. Mücadele D-Smart'tan naklen yayınlanacak.
Real Madrid TD Zinedine Zidane: “Şimdiye kadar istediklerimizi yapamadık ama iyiye gidiyoruz. Son maçta yapabildiklerimizi daha iyi göstereceğiz.” pic.twitter.com/7UFe1CZilX
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