Real Madrid'in Boluspor ve Başakşehir'den transfer ettiği Deha Sarıahmet ve İhsan Efe Çalış kimdir, kaç yaşında, nereli?
Boluspor'dan Real Madrid'e transfer oldu
Altyapı için dünyanın her yerinde scout bulunduran Real Madrid'in son durağı Türkiye oldu. İspanyol kulübü Başakşehir'in altyapısında forma giyen 17 yaşındaki futbolcu Deha Sarıahmet'i ve Boluspor'un 2003 doğumlu oyuncusu İhsan Efe Çalış'ı transfer etti. Deha Sarıahmet kimdir, kaç yaşında, nereli? İhsan Efe Çalış kimdir, kaç yaşında, nereli?
Haber MerkeziYeni Şafak
Altyapısını her geçen gün daha da kuvvetlendiren Real Madrid, gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Son olarak La Liga şampiyonluğu yaşayan İspanyol kulübü, Medipol Başakşehir ve Boluspor'un 2 genç oyuncunu kadrosuna kattı.
Ajansspor'da yer alan habere göre Real Madrid, Boluspor'da forma giyen İhsan Efe Çalış ve Başakşehirli oyuncu Deha Sarıahmet'i kadrosuna kattı.
Real Madrid iki kulübe de yetiştirme bedeli ödeyecek
Her 2 oyuncuda önümüzde günlerde İspanya'ya giderek Real Madrid altyapısında çalışmalara başlayacak. İspanyol kulübü, iki futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandıktan sonra Boluspor ve Başakşehir'e yetiştirme bedeli ödeyecek.
İhsan Efe Çalış kimdir?
2003 doğumlu İhsan Efe Çalış, 2013 yılından bu yana Boluspor alt yapısında oynuyor. Kaleci pozisyonunda oynayan İhsan Efe bu sezon Boluspor'un U17 takımında görev yaptı.
Deha Sarıahmet kimdir?
2003 doğumlu Deha Sarıahmet, Boluspor, Gençlerbirliği ve Başakşehir altyapılarında oynadı. Deha Sarıahmet orta saha ile kanatlarda görev alabiliyor. Deha, U16 Milli Takımı ile 4 maça çıkıp 1 gol attı.
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