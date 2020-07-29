Boluspor'dan Real Madrid'e transfer oldu

Altyapısını her geçen gün daha da kuvvetlendiren Real Madrid, gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Son olarak La Liga şampiyonluğu yaşayan İspanyol kulübü, Medipol Başakşehir ve Boluspor'un 2 genç oyuncunu kadrosuna kattı.

Ajansspor'da yer alan habere göre Real Madrid, Boluspor'da forma giyen İhsan Efe Çalış ve Başakşehirli oyuncu Deha Sarıahmet'i kadrosuna kattı.

Real Madrid iki kulübe de yetiştirme bedeli ödeyecek

Her 2 oyuncuda önümüzde günlerde İspanya'ya giderek Real Madrid altyapısında çalışmalara başlayacak. İspanyol kulübü, iki futbolcu ile profesyonel sözleşme imzalandıktan sonra Boluspor ve Başakşehir'e yetiştirme bedeli ödeyecek.

Başakşehir'den Real Madrid'e sürpriz transfer Dünya devi Real Madrid, Medipol Başakşehir’in altyapısında oynayan Ahmet Deha Sarıahmet’ı renklerine bağladı. Eflatun-beyazlıların 17 yaşındaki genç futbolcu ile ön protokol imzaladığı bildirildi.Transfer süreciyle ilgili Düzce’nin yerel televizyon kanalı Öncü TV’ye konuşan genç oyuncunun açıklamaları şöyle;"Bir buçuk yıldır takip ediyorlarmış""Türkiye’deki menajerim Şahin Zengin, görüşmeleri o yaptı. Alejandro Shekhovtsov İspanya’daki menajerim ile birlikte bana gelerek böyle bir teklif olduğunu söylediler. Bizde 'Tabii ki isteriz' dedik. Beni bir buçuk yıldır takip ediyorlarmış. Türkiye-Ukrayna maçımı ve Gençlerbirliği-Trabzonspor maçımı izlemişler. Ondan sonra bize teklif yaptılar.""Ülkemi ve memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğim""Şuan çok heyecanlıyım. Birazda düşünceliyim. Yabancı dilim pek iyi değil. Bu beni biraz zorlayabilir. İster istemez bunun düşüncesi var. İnşallah kısa sürede yabancı dilimi geliştirerek oraya uyum sağlayacağım. İnşallah ülkemi ve memleketimi orada en iyi şekilde temsil edeceğim.""Abdülkadir Ömür'ü örnek alıyorum""Türkiye’de örnek aldığım oyuncu Abdülkadir Ömür. Hem karakteri hem de oyunculuğunu örnek alıyorum. Bende onun gibi kanat oyuncusuyum. İnşallah onun seviyesine çıkabilirim. Avrupa’dan ise Neymar’ı örnek alıyorum. Tarzını çok beğeniyorum. Bir gün onunla karşılıklı oynamak isterim."Real Madrid'le anlaşan Ahmet Deha Sarıahmet kimdir?Futbola 7 yaşında Düzce Fenerbahçe Okulu'nda başlayan Ahmet Deha Sarıahmet, sırasıyla Boluspor ve Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Ardından Medipol Başakşehir’in altyapısına gelen oyuncu, Türkiye’nin genç milli takımlarında da forma giydi.Yolu Süper Lig'den geçen 'Real Madrid'liler

İhsan Efe Çalış kimdir?

2003 doğumlu İhsan Efe Çalış, 2013 yılından bu yana Boluspor alt yapısında oynuyor. Kaleci pozisyonunda oynayan İhsan Efe bu sezon Boluspor'un U17 takımında görev yaptı.

Deha Sarıahmet kimdir?