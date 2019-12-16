SÜPER LİG

Sadık Çiftpınar sezonu kapattı

Sivasspor'la oynana maçta sakatlanan Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar'ın sezonu kapattığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Sadık Çiftpınar mücadelenin 19. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası sedye ile oyundan çıkmıştı.

Sadık Çiftpınar mücadelenin 19. dakikasında yaşadığı sakatlık sonrası sedye ile oyundan çıkmıştı.

Fotoğraf: IHA

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'de dün Demir Grup Sivasspor ile yapılan maçta sakatlanarak oyundan çıkan 26 yaşındaki savunma oyuncusunun yapılan muayenesi ve MR değerlendirmesi sonucu ön çapraz bağında kopuk tespit edildiği duyuruldu.

Oyuncunun tedavisi için gerekli planlamanın yapıldığı belirtilen açıklamada, "2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nu kapatan futbolcumuz Sadık Çiftpınar'a 'geçmiş olsun' der, sağlığına bir an önce kavuşmasını dileriz" ifadesi kullanıldı.

Acılar içerisinde yerde kalan Sadık Çiftpınar'ın çapraz bağları koptu.
Acılar içerisinde yerde kalan Sadık Çiftpınar'ın çapraz bağları koptu.
İHA

Fenerbahçe hem maçı kaybetti hem de yıldızlarını
Fenerbahçe hem maçı kaybetti hem de yıldızlarını

Süper Lig'in 15. haftasındaki dev mücadelede lider Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe, üst üste şoklar yaşadı! Mücadelenin 2-1 devam ettiği anlarda Garry Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt'a attığı tekme sonrasında direkt kırmızı kart gördü.Bunun üzerine hakeme itirazlarda bulunan Ozan Tufan da önce sarı kart sonra kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.Garry Rodrigues, direkt kırmızı kart gördüğü için Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek. Ozan Tufan ise cezasını hafta içindeki Ziraat Türkiye Kupası'ndaki İstanbulspor mücadelesinde çekecek ve Beşiktaş derbisinde forma giyebilecek.#Sivasspor, sahasında ağırladığı #Fenerbahçe&#39;yi 3-1 mağlup ederek liderliğini sürdürdü. pic.twitter.com/qlhDHflixk&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 15 Aralık 2019

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