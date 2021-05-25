Spor Samet Aybabanın Balotelli sözleri sosyal medyada gündem oldu
TRANSFER

Samet Aybaba'nın Balotelli sözleri sosyal medyada gündem oldu

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Gana asıllı İtalyan golcü Mario Balotelli'nin transfer listesinde olduğunu açıkladı. Deneyimli teknik adam yıldız futbolcu hakkında esprili ifadeler kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Samet Aybabanın Balotelli sözleri sosyal medyada gündem oldu
Balotelli bu sezon Serie B'de çıktığı 12 maçta 5 gol attı.

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba, yeni sezon transfer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Marka bir oyuncu almayı düşündüklerini belirten 66 yaşındaki çalıştırıcı, Mario Balotelli'yi istediklerini söyledi.

Teknik direktör Samet Aybaba
İHA
Teknik direktör Samet Aybaba

"Adana'da rahat eder"

beIN SPORTS'a konuşan Aybaba, golcü oyuncunun transferine ilişkin şu ifadeleri kullandı;

  • "Mario Balotelli'ye 'deli' diyorlar. Adana'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var. Marka oyuncu almayı planlıyoruz. Balotelli olur, başka biri olur. Listede 3-4 isim var. Maaşı sorun olmaz."

Adana Demirspor'dan ses getiren transfer hamlesi: Balotelli ile masaya oturdular
SPOR
Adana Demirspor'dan ses getiren transfer hamlesi: Balotelli ile masaya oturdular

Abone Ol Google News
Dünyada sadece 4 yerde var

Dünyada sadece 4 yerde var

80 milyon yıllık: Diğerlerinden ayıran özelliği dikkat çekti.
Konutta sevindiren iki il

Konutta sevindiren iki il

​Yatırımcısına 18 yıl içinde parasını kazandırıyor.
Rus turistler uçuş yasağına rağmen Türkiye tatillerini iptal etmedi

Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın 'uyuşturucu ticareti' yaptığını iddia etmişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Medya ve İslamofobi Sempozyumu'nda önemli açıklamalar

Uçağın fırlatıldığı noktada bir terörist etkisiz hale getirildi.

Sahada 850 milyar metreküplük rezerv var!

TOKİ 32 ilde arsa satacak

TOKİ 32 ilde arsa satacak

​Yüzde 25 peşinat ile 60 ay vade uygulanacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.