Samet Aybaba'nın Balotelli sözleri sosyal medyada gündem oldu

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Sedat Peker'in kardeşi serbest bırakıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ruhsatsız silah bulundurmak suçundan gözaltına alınan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in kardeşi Atilla Peker ve yanındaki Yunus Olcay, çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Atilla Peker'in emniyetteki sorgusunda, Sedat Peker'in gazeteci-yazar Kutlu Adalı’nın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamalarla ilgili bilgisine başvurulduğu bildirildi.