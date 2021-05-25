Samet Aybaba'nın Balotelli sözleri sosyal medyada gündem oldu

TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba, yeni sezon transfer planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Marka bir oyuncu almayı düşündüklerini belirten 66 yaşındaki çalıştırıcı, Mario Balotelli'yi istediklerini söyledi.
"Adana'da rahat eder"
beIN SPORTS'a konuşan Aybaba, golcü oyuncunun transferine ilişkin şu ifadeleri kullandı;
- "Mario Balotelli'ye 'deli' diyorlar. Adana'da rahat eder bence. Sıkıntı yok. Listemizde var. Marka oyuncu almayı planlıyoruz. Balotelli olur, başka biri olur. Listede 3-4 isim var. Maaşı sorun olmaz."
Sergen Yalçın'dan 'Balotelli' açıklaması pic.twitter.com/2KRgHwhFVw
Sergen Yalçın'dan 'Balotelli' açıklaması pic.twitter.com/2KRgHwhFVw— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) October 4, 2020