Şampiyonlar Ligi maçından dünyaya mesaj: "Çocukları öldürmeye son verin"

Şampiyonlar Ligi maçında işgalci İsrail'in saldırıları protesto edildi.
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Kopenhag-Manchester United maçında işgalci İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.
Mücadele esnasında Filistin bayrağıyla sahaya giren bir taraftar, “Gazze’de çocukları öldürmeyi durdurun. Birlikte karşı duralım” pankartlarını kameralara gösterdi.
Hatırlanacağı üzere önceki günlerde İskoç temsilcisi Celticli taraftarlar da Filistin'e olan desteklerini stadyumda açtıkları bayraklar ve pankartlarla göstermişlerdi.