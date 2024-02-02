Süper Lig 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Galatasaray'da bugün oynanacak Samsunspor maçı öncesinde iki oyuncu kart sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez, Samsun deplasmanında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek. Samsunspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.
SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
SAMSUNSPOR
1 KAL Okan Kocuk
5 DEF Alim Öztürk
16 DEF M. Bola
37 DEF L. Satka
72 DEF Haluk Tan
6 ORT Y. Ait Bennasser
11 ORT Emre Kılınç
13 ORT F. Tait
21 ORT C. Holse
48 ORT Taylan Antalyalı
99 FOR E. Kara
GALATASARAY
1 KAL F. Muslera
6 DEF D. Sanchez
18 DEF Berkan Kutlu
23 DEF Kaan Ayhan
25 DEF V. Nelsson
7 ORT Kerem Aktürkoğlu
8 ORT K. Demirbay
10 ORT D. Mertens
34 ORT L. Torreira
53 ORT Barış Alper Yılmaz
9 FOR Mauro Icardi
SANCHEZ VE KEREM’E KART UYARISI
Galatasaray'da bugün oynanacak Samsunspor maçı öncesinde iki oyuncu kart sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez, Samsun deplasmanında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.
Başakşehir ile oynanacak mücadelede eksik oyuncu istemeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iki oyuncusunu da gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.
GALATASARAY’DA 4 EKSİK
Galatasaray'da sakat olan Abdülkerim, tedavisi süren Oliveira ile Afrika Kupası için ülkelerinin milli takımlarında olan Ziyech ve Bakambu görev yapamayacak.
SAMSUNSPOR’DA NTCAM KADRODA
Samsunspor'da ise Afrika Kupası'ndan dönen Ntcam kadroya alınırken, sakatlığı bulunan Schindler ile birlikte Soner, Dimata, Fofana ve Laura ise forma giyemeyecek.