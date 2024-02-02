Süper Lig 24. haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Galatasaray'da bugün oynanacak Samsunspor maçı öncesinde iki oyuncu kart sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez, Samsun deplasmanında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir maçında cezalı duruma düşecek. Samsunspor - Galatasaray maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

SAMSUNSPOR - GALATASARAY MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

SAMSUNSPOR

1 KAL Okan Kocuk

5 DEF Alim Öztürk

16 DEF M. Bola

37 DEF L. Satka

72 DEF Haluk Tan

6 ORT Y. Ait Bennasser

11 ORT Emre Kılınç

13 ORT F. Tait

21 ORT C. Holse

48 ORT Taylan Antalyalı

99 FOR E. Kara

GALATASARAY

1 KAL F. Muslera

6 DEF D. Sanchez

18 DEF Berkan Kutlu

23 DEF Kaan Ayhan

25 DEF V. Nelsson

7 ORT Kerem Aktürkoğlu

8 ORT K. Demirbay

10 ORT D. Mertens

34 ORT L. Torreira

53 ORT Barış Alper Yılmaz

9 FOR Mauro Icardi

SANCHEZ VE KEREM’E KART UYARISI

Galatasaray'da bugün oynanacak Samsunspor maçı öncesinde iki oyuncu kart sınırında bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu ve Davinson Sanchez, Samsun deplasmanında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak olan Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşecek.

Başakşehir ile oynanacak mücadelede eksik oyuncu istemeyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, iki oyuncusunu da gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.

GALATASARAY’DA 4 EKSİK

Galatasaray'da sakat olan Abdülkerim, tedavisi süren Oliveira ile Afrika Kupası için ülkelerinin milli takımlarında olan Ziyech ve Bakambu görev yapamayacak.

SAMSUNSPOR’DA NTCAM KADRODA

Samsunspor'da ise Afrika Kupası'ndan dönen Ntcam kadroya alınırken, sakatlığı bulunan Schindler ile birlikte Soner, Dimata, Fofana ve Laura ise forma giyemeyecek.











