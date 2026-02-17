Yeni Şafak
Samsunspor Shkendija maçına hazır

16:0417/02/2026, Salı
AA
Thorsten Fink idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.
Thorsten Fink idmanda oyunculara uyarılarda bulundu.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki antrenman 1,5 saat sürdü.


Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda 5’e 2 pas çalışmaları üzerinde durulurken, taktiksel varyasyonlara yönelik organizasyonlar denendi. Çalışma, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.


Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlılar, yarın sabah saatlerinde Kuzey Makedonya’ya hareket edecek.


Samsunspor, müsabakanın oynanacağı National Arena Todor Proeski Stadı'nda ter idmanı yaptıktan sonra maç saatini bekleyecek.







