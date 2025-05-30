Samsunsporlu futbolcu dünyaevine girdi

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende Samsunspor camiası genç oyuncunun mutlu gününde bir araya geldi. Törene Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Futbol Direktörü Fuat Çapa, Teknik Direktör Thomas Reis ve teknik heyeti, Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar, takım kaptanı Zeki Yavru, futbolcular, kulüp çalışanları ve futbol akademisi oyuncuları katıldı.