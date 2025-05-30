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Samsunsporlu futbolcu dünyaevine girdi

Samsunsporlu futbolcu dünyaevine girdi

17:0030/05/2025, Cuma
IHA
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Muhammet Ali Özbaskıcı'yı takım arkadaşları yalnız bırakmadı.
Muhammet Ali Özbaskıcı'yı takım arkadaşları yalnız bırakmadı.

Samsunspor’un genç futbolcusu Muhammet Ali Özbaskıcı, Dudu Özbaskıcı ile hayatını birleştirdi. Görkemli düğün törenine kulüp yöneticileri, teknik heyet, futbolcular ve akademi oyuncuları yoğun katılım gösterdi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen törende Samsunspor camiası genç oyuncunun mutlu gününde bir araya geldi. Törene Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Futbol Direktörü Fuat Çapa, Teknik Direktör Thomas Reis ve teknik heyeti, Futbol Akademi Koordinatörü Savaş Serdar, takım kaptanı Zeki Yavru, futbolcular, kulüp çalışanları ve futbol akademisi oyuncuları katıldı.


Kulüpten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Muhammet Ali Özbaskıcı’ya ve değerli eşi Dudu Özbaskıcı’ya ömür boyu mutluluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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