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Sarunas Jasikevicius: 'Oyuncularım karakter gösterdi'

Sarunas Jasikevicius: 'Oyuncularım karakter gösterdi'

Ömer Çelikbaşlı
09:2221/11/2024, Perşembe
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Sarunas Jasikevicius
Sarunas Jasikevicius

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 11. haftasında İtalya'nın Virtus Segafredo Bologna ekibini deplasmanda 86-82 mağlup etti. Mücadele sonrasında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Koçu Sarunas Jasikevicius, 'Oyuncularım karakter gösterdi' ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, Virtus Segafredo Bologna’yı 86-82 mağlup ettiği maçın ardından Başantrenör Sarunas Jasikevicius açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe TV’ye maçı değerlendiren Jasikevicius, “Yalan söylemeyeceğiz tabii ki, yapmamız gereken birçok şeyi yapmadık. İnanılmaz geri dönüş ve galibiyetten sonra performansla ilgili kötü konuşmak gerçekten zor ama gerçekçi de olmamız gerekiyor. İyi değildik, hatalarımız vardı. Ama karakter gösterdiler. Özellikle Marko ve Nigel’ın atışları… Bologna’yı orada şaşırttık. Maç, sonunda iki tarafa da gidebilirdi, şanslıyız ki bizim tarafa geldi.” dedi.

Millî arada oyuncuların dinlenmelerinin önemini hatırlatan başantrenör, “Sezonun bu bölümünde çok yoğun bir şekilde maçlar oynuyoruz. Özellikle de mental olarak rahatlamaları çok önemli.” şeklinde konuştu.




#Fenerbahçe Beko
#Sarunas Jasikevicius
#EuroLeague

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