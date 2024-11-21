Sarunas Jasikevicius: 'Oyuncularım karakter gösterdi'

Fenerbahçe TV’ye maçı değerlendiren Jasikevicius, “Yalan söylemeyeceğiz tabii ki, yapmamız gereken birçok şeyi yapmadık. İnanılmaz geri dönüş ve galibiyetten sonra performansla ilgili kötü konuşmak gerçekten zor ama gerçekçi de olmamız gerekiyor. İyi değildik, hatalarımız vardı. Ama karakter gösterdiler. Özellikle Marko ve Nigel’ın atışları… Bologna’yı orada şaşırttık. Maç, sonunda iki tarafa da gidebilirdi, şanslıyız ki bizim tarafa geldi.” dedi.