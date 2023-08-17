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Spor

Şenol Güneş'ten Dinamo Kiev açıklaması: Zor bir maç olacak

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ikinci maçında Neftçi Bakü'yü 2-1 mağlup ederek play-off'ta Dinamo Kiev'le eşleşti. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunuyor.

23:49 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Şenol Güneş

Şenol Güneş

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü 1-0 geriye düştüğü maçta 2-1 yenerek play-off turuna yükseldi. Siyah-beyazlıların play-off'taki rakibi Dinamo Kiev oldu.


Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunuyor.


İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

Lucescu, Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunan bir teknik adam. Onu da tebrik ediyorum, turu geçtiler. Zor bir maç olacak, bizi tanıyorlar. Bizden beklenen play-off'u geçip, gruplara kalmak istiyoruz."


Galatasaray tur atladı. Adana Demirspor turladı. Fenerbahçe maçında olaylar olmuş. Fenerbahçe de tur atlayacaktır. Bütün Türk takımlarını tebrik ediyorum.


Geçmişte ne yaptığımız önemli değil, geleceğe bakacağız. Bugün maça baktığınızda, ilk yarıda geçen maç çok olumluyduk. Bu sefer de iyi başladık ama hücumda çok etkili olamadık. Daha fazla pozisyon yakalayabilirdik. Rakibin çıktığı pozisyonda gol yemek bizim için eksiydi. İkinci yarıda oyun ve skor üstünlüğü bizdeydi. Maçı kazandık. Seyircinin desteği, oyuncuların isteği önemli


Sayısal bir sıkıntımız var stoperde. Kadroda alternatif olarak Montero vardı. Zaten Montero ve Hasic ile ilgili konuştum. Kalsa da sayısal olarak sıkıntımız olacak. Bunları da açık açık konuştum. Yerli ve yabancı oyuncu almak zorundayız. Stoperde bir eksiğimiz var.



#Şenol Güneş
#Beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
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