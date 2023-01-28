Süper Lig'in 21. hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, deplasmanda 2-1 mağlup etti.





Adana Demirspor, Emre Akbaba ile öne geçti

Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki zemin çalışmaları nedeniyle Yeni Malatya Stadyumu'nda oynan mücadelenin ilk 30 dakikalık kısmında iki takım da pozisyonlara girmesine rağmen golü bulamadı. Karşılaşmanın 41. dakikasında deplasman ekibi Adana Demirspor, Emre Akbaba'nın ceza sahası yayından attığı golle 1-0 öne geçti ve soyunma odasına üstünlükle girmeyi başardı.





Mavi-lacivertliler, Akintola ile farkı 2'ye çıkardı

Mücadelenin ikinci yarısı hızlı başladı. Adana Demirspor, 56. dakikada Akintola'nın bulduğu golle durumu 2-0'a getirdi. Ev sahibi ekip, 7 dakika sonra Cofie ile cevap verdi ve farkı 1'e indirdi. Karşılaşmanın son dakikalarında karşılıklı pozisyonlar olsa da başka gol sesi çıkmadı ve Adana ekibi, Sivasspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek kritik bir galibiyete imza attı.





Adana Demirspor, Sivasspor galibiyetiyle birlikte puanını 37'ye çıkardı ve Süper Lig'de 4. sıradaki yerini korudu. Sivasspor ise 18 puanda kaldı ve küme düşme hattından kurtulamadı.





Sivasspor-Adana Demirspor maç özeti

Sivasspor-Adana Demirspor maçının özetini izlemek için tıklayınız.







