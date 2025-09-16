Yeni Şafak
Sivasspor kupa maçına hazır

14:5416/09/2025, Salı
AA
İdmanda taktik maçı yapıldı.
Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda sahasında Şiran Yıldız SK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor'da kupa maçı hazırlıkları sona erdi.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik maçla idmanı tamamladı.


Sivasspor'un yeni transferi Aly Malle, takımla ilk çalışmasına çıktı.


Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri sağlık ekibi gözetiminde devam eden oyunculardan Kamil Fidan ile Luan Campos da antrenmanda takımla çalıştı. Charis Charisis ve Ahmet Çakmak ise antrenmanın belirli bölümlerinde yer aldı.


Özbelsan Sivasspor ile Şiran Yıldız SK, yarın saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.






