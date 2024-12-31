Sivasspor özel maçta Elazığspor'u mağlup etti

Sivasspor, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında 2. Lig ekibi Elazığspor'u 2-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Pritchard ve Emrah Başsan kaydetti.
Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Sivasspor, özel maçta Elazığspor ile karşı karşıya geldi.
İlk devrede Süper Lig ekibiyle başa baş bir oyun sergileyen bordo-beyazlılar maçın hemen başında Maksut ile net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Maksut'un aşırtma vuruşu üst direkten geri geldi.
43. dakikada Sivasspor, Alex Pritchard'ın golüyle 1-0 öne geçti. İkinci yarıda kırmızı-beyazlılar, Emrah Başsan'ın ayağından bir gol daha buldu ve sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.