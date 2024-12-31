Sivasspor özel maçta Elazığspor'u mağlup etti

Hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Sivasspor, özel maçta Elazığspor ile karşı karşıya geldi.

İlk devrede Süper Lig ekibiyle başa baş bir oyun sergileyen bordo-beyazlılar maçın hemen başında Maksut ile net bir gol pozisyonundan yararlanamadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Maksut'un aşırtma vuruşu üst direkten geri geldi.