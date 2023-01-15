Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor maçının oynanacağı yer belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Demir Grup Sivasspor ile Teco Karacabey Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor maçı nerede oynanacak?
Demir Grup Sivasspor'un, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Teco Karacabey Belediyespor ile yapacağı karşılaşmanın Sivas 4 Eylül Stadı zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri'ye alındığı bildirildi.
- Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 17 Ocak Salı günü saat 14.30'da Demir Grup Sivasspor'umuz ile Teco Karacabey Belediyespor arasında Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanması gereken mücadele, stadyum zeminindeki bakım çalışmaları nedeniyle Kayseri RHG Enertürk Enerji Stadı'na alınmıştır" ifadelerine yer verildi.
TECO Karacabey Belediye Spor ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’na alınmıştır. pic.twitter.com/XPFeHmtk0u
TECO Karacabey Belediye Spor ile oynayacağımız Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçı, RHG Enertürk Enerji Stadyumu’na alınmıştır. pic.twitter.com/XPFeHmtk0u— Demir Grup Sivasspor (@Sivasspor) January 15, 2023