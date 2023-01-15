Sivasspor-Teco Karacabey Belediyespor maçının oynanacağı yer belli oldu

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FETÖ operasyonu: İlk kez deşifre oldular

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına yerleşen ve örgüt adına yetiştirdiği elemanların devamlılığını sağlayan yapılanmada faaliyet gösterdikleri belirlenen 5 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ ile iltisaki olan birçok şahsın ilk kez deşifre edildiği öğrenildi.