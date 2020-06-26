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Sivassporlu Mert Hakan Yandaş neden Fenerbahçe'yi seçti? İşte transferin perde arkasındaki isim

Sivassporlu Mert Hakan Yandaş neden Fenerbahçe'yi seçti? İşte transferin perde arkasındaki isim

Sivasspor forması giyen Mert Hakan Yandaş, Galatasaray'a transfer olacağı konuşulurken Fenerbahçe ile prensip anlaşmasına vardı. İki ezeli rakibi karşı karşıya getiren Mert Hakan Yandaş'ın sarı-lacivertli takımı seçmesinin perde arkasında ise Emre Belözoğlu'nun olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi DHA, Yeni Şafak
Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor'la sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Demir Grup Sivasspor'da bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş öncelikle kulübünün başarılarına katkı sağlamak istediğini sezon başından beri söylerken şimdilerde Fenerbahçe ile prensipte anlaşmasına rağmen takımı için efor sarf etmeye devam ediyor

"Türkiye'de Emre Belözoğlu, Avrupa'da Modric"

Hedefinin Türkiye'de başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek olduğunu belirten Yandaş, Avrupa'da Modric, Türkiye'de ise Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını ifade etmişti.

Mert Hakan Yandaş, daha önce verdiği bir röportajında Avrupa'da ve Türkiye'de örnek aldığı isimler ile ilgili de değerlendirme yaparken, şunları söylemişti:

  • "Günümüz futbolunda durağan oyuncu kalmadı. Ben de oyunu iki yönlü oynamaya çalışıyorum. Modric olsun, Pjanic olsun, iyi oyuncular var. Herkesi izleyip, maç izlemeyi maç takip etmeyi seviyorum. Çünkü izleyince de kendime bir şeyler katmak güzel oluyor. Tek bir kişi değil de bir kaç kişi var. Avrupa'da öne çıkan tercihim Modric."

"Emre Belözoğlu'nu örnek alıyorum"

  • "Türkiye'den ise Emre Belözoğlu diyebilirim. Gerçekten çok örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Takım arkadaşım Emre Kılınç da milli takım kampına gittiğinde anlatıyor. Hep akşamları 10.30'da uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Çok profesyonel yaşıyor. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Onu örnek alıyorum diyebilirim."

Sivasspor'daki performansı göz kamaştırdı?

2017 yazında Menemen Belediyespor'dan Sivasspor'a transfer olan Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı formayla toplamda çıktığı 66 maçta 13 gol atarken, 6 da asist kaydetti. 2019-2020 sezonunda gösterdiği performansla transferin gözdesi olan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.


Fenerbahçe Caner Erkin ile anlaştı: İşte sözleşme detayları
Fenerbahçe Caner Erkin ile anlaştı: İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, Beşiktaş ile sezon sonunda yollarını ayıracak tecrübeli oyuncu Caner Erkin ile 2+1 yıllığına anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekibin milli oyuncuya 800 bin euro net ücret ödeyeceği, maç başı da 10 bin euro kazanacağı gelen haberler arasında.Sinan Gümüş de istiyorKadrodaki kaliteli yerli oyuncu sayısını artırmayı planlayan Fenerbahçe, Sinan Gümüş transferinde sona yaklaştı. Sportif direktörlüğe getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu, bonservisi Serie A ekibi Genoa’da olan ve kiralık olarak forma giydiği Antalyaspor’da gösterdiği performansla dikkat çeken Sinan’ı, yeni sezonda kadroda görmek istiyor.Fenerbahçeli Hasan Ali Kaldırım Başakşehir'e transfer oluyorYönetim Sinan Gümüş’ü satın alma opsiyonlu kiralamak için İtalyan ekibi Genoa ile görüşmelerini sıklaştırdı. Sinan Gümüş de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor.Fenerbahçe&#39;ye döneceği konuşulan Caner Erkin, &#39;Fener Ol&#39; kampanyasına 250 bin liralık bağış yaptı(🖇Ajansspor) pic.twitter.com/Bnfrozf0W2&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) June 25, 2020

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