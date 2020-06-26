Sivassporlu Mert Hakan Yandaş neden Fenerbahçe'yi seçti? İşte transferin perde arkasındaki isim

Demir Grup Sivasspor'da bu sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken başarılı orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş öncelikle kulübünün başarılarına katkı sağlamak istediğini sezon başından beri söylerken şimdilerde Fenerbahçe ile prensipte anlaşmasına rağmen takımı için efor sarf etmeye devam ediyor

"Türkiye'de Emre Belözoğlu, Avrupa'da Modric"

Hedefinin Türkiye'de başarılı olduktan sonra yurt dışına gitmek olduğunu belirten Yandaş, Avrupa'da Modric, Türkiye'de ise Emre Belözoğlu'nu örnek aldığını ifade etmişti.

Mert Hakan Yandaş, daha önce verdiği bir röportajında Avrupa'da ve Türkiye'de örnek aldığı isimler ile ilgili de değerlendirme yaparken, şunları söylemişti:

"Günümüz futbolunda durağan oyuncu kalmadı. Ben de oyunu iki yönlü oynamaya çalışıyorum. Modric olsun, Pjanic olsun, iyi oyuncular var. Herkesi izleyip, maç izlemeyi maç takip etmeyi seviyorum. Çünkü izleyince de kendime bir şeyler katmak güzel oluyor. Tek bir kişi değil de bir kaç kişi var. Avrupa'da öne çıkan tercihim Modric."

📺 Demir Grup Sivasspor'umuz, bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı. pic.twitter.com/XKNDPME7e7 — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) June 6, 2020

📺 Demir Grup Sivasspor'umuz, bugün Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda kendi kadrosundan oluşturduğu iki takımla hazırlık maçı yaptı. pic.twitter.com/XKNDPME7e7 — Demir Grup Sivasspor (@SivassporKulubu) June 6, 2020

"Emre Belözoğlu'nu örnek alıyorum"

"Türkiye'den ise Emre Belözoğlu diyebilirim. Gerçekten çok örnek bir profesyonel ve çok büyük oyuncu. Takım arkadaşım Emre Kılınç da milli takım kampına gittiğinde anlatıyor. Hep akşamları 10.30'da uyurmuş. 39-40 yaşına kadar bir insan kolay kolay oynayamaz. Çok profesyonel yaşıyor. Futbolculuğu hakkında da çok bir şey söylemeye gerek yok. Çok büyük bir futbolcu. Onu örnek alıyorum diyebilirim."

Sivasspor'daki performansı göz kamaştırdı?

2017 yazında Menemen Belediyespor'dan Sivasspor'a transfer olan Mert Hakan Yandaş, kırmızı-beyazlı formayla toplamda çıktığı 66 maçta 13 gol atarken, 6 da asist kaydetti. 2019-2020 sezonunda gösterdiği performansla transferin gözdesi olan 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon Sivasspor formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol atarken, 4 de asist yaptı.



