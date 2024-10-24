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Sivasspor'da 3 eksik

Sivasspor'da 3 eksik

13:4524/10/2024, Perşembe
AA
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Sivasspor takımı son hazırlıklarını yaptı.
Sivasspor takımı son hazırlıklarını yaptı.

Süper Lig'de Adana Demirspor'a konuk olacak Sivasspor'da Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.


Kırmızı-beyazlı ekip, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak Adana'ya gidecek.


Sivasspor'da, Adana Demirspor maçı öncesi Alex Pritchard, Uros Radakovic ve Emre Gökay'ın sakatlığı bulunuyor.


Sivas temsilcisi, sezonun ilk 9 haftasında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 11 puan topladı.





#Sivasspor
#Süper Lig
#Adana Demirspor

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