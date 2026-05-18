Son final bileti Cavaliers'ın

10:1118/05/2026, Pazartesi
AA
Donovan Mitchell takımın en skorer ismi oldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 125-94 yenen ve seriyi 4-3 kazanan Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finaline yükseldi.

Little Caesars Arena'da oynanan maçta Cavaliers adına Donovan Mitchell 26 sayıyla en skorer isim olurken, Jarrett Allen ve Sam Merrill 23'er sayı kaydetti. Evan Mobley, 21 sayı, 12 ribauntla oynadı.


Cavaliers, 2018'den bu yana ilk kez, tarihinde ise dokuzuncu kez konferans finaline yükseldi.


Pistons'ta Daniss Jenkins 17, Cade Cunningham ve Duncan Robinson, 13'er sayılık performans sergiledi.


Cavaliers ile New York Knicks arasındaki konferans finali serisinin ilk maçı 20 Mayıs Çarşamba gecesi oynanacak.








