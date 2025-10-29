Süper Lig ekibi amatör takıma elendi: Türkiye Kupası'nda şoke eden sonuç

Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçlarında beklenmedik bir sonuç ortaya çıktı. Süper Lig ekibi, Bölgesel Amatör Lig takımına mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Kasımpaşa, Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahta 02 Spor ile karşı karşıya geldi.
U19 takımıyla sahaya çıkan lacivert-beyazlı ekip rakibine 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti.
Kasımpaşa'nın tek golünü 10. dakikada Bahtiyar Aras Özden atarken, Kahta Spor 02'ye turu getiren golleri 20. dakikada Yusuf Fırat, 41. dakikada Ahmet Tuna ve 90+3. dakikada Berkay attı.
Bu sonucun ardından Bölgesel Amatör Lig ekibi Kahta 02 Spor adını 4. tura yazdırdı.