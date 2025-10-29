Yeni Şafak
Bahisçi 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

Bahisçi 7 hakemin karnesi ortaya çıktı

29/10/2025, Çarşamba
TFF Hukuk Müşavirliği, toplam 152 hakemi bahis oynadıkları gerekçesiyle disipline verdi. Listede yer alan 7 üst klasman hakemin yönettiği maçlar büyük merak konusu oldu. Söz konusu hakemlerin bu sezonki karnelerini sizler için derledik.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, 152 hakemi "bahis oynama" gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

PFDK'ya sevk edilen üst klasman hakemler arasında FIFA kokartlı Zorbay Küçük'ün yanı sıra Egemen Artun, Mehmet Ali Özer, Melih Kurt, Muhammed Selim Özbek, Seyfettin Alper Yılmaz ve Yunus Dursun yer aldı.

Bahis oynayan üst düzey 7 hakemin bu sezon yönettiği maçlar merak konusu oldu. İşte o isimlerin bu sezonki karneleri:

Zorbay Küçük (9 maç)


Şampiyonlar Ligi Elemeleri

FC Drira-Differdange 03: 1-0 (2 sarı kart)


UEFA Konferans Ligi Elemeleri

Rosenborg-Hammarby: 0-0 (3 sarı kart)


UEFA Gençlik Ligi

Kairat Almaty-Real Madrid: 1-4 (7 sarı kart, 2 penaltı)


Süper Lig

2. hafta: Kocaelispor-Samsunspor: 0-1 (4 sarı, 1 kırmızı kart)

4. hafta: Başakşehir-Eyüpspor: 0-0 (9 sarı kart)

5. hafta: Rizespor-Gençlerbirliği: 1-0 (6 sarı kart, 1 penaltı)

7. hafta: Alanyaspor-Galatasaray: 0-1 (3 sarı kart)

10. hafta: Trazonspor-Eyüpspor: 2-0 (5 sarı kart)


1. Lig

10. hafta: Erokspor-Bodrum FK 1-1 (1 sarı kart)








Egemen Artun (4 maç)


1. Lig

1. hafta: Boluspor-Van Spor: 2-3 (3 sarı kart)

4. hafta: Manisa FK-Iğdır FK: 1-1 (6 sarı kart)

10. hafta: Adana Demirspor-Sakaryaspor: 0-6 (1 sarı kart, 1 penaltı)


2. Lig

8. hafta: Beyoğlu Yeni Çarşı-Batman Petrolspor: 0-0 (8 sarı kart)





Mehmet Ali Özer (3 maç)


1. Lig

1. hafta: Bodrum FK-Pendikspor: 1-1 (5 sarı kart)

5. hafta: Erokspor-Hatayspor: 4-1 (6 sarı kart)

7. hafta: Erzurumspor-Keçiörengücü: (5 sarı kart, 1 penaltı) 




Melih Kurt (5 maç)


Türkiye Kupası

Alanya 1221 FK-Muğlaspor: 0-3 (1 sarı kart)

Elazığspor-12 Bingölspor: 2-3 (5 sarı kart)


1. Lig

2. hafta: Pendikspor-Bandırmaspor: 2-0 (6 sarı kart)

6.hafta: Manisa FK-Erokspor: 3-4 (4 sarı kart, 2 penaltı)

8.hafta: Ümraniyespor-Çorum FK: 1-1 (6 sarı kart)




Muhammed Selim Özbek (3 maç)



Türkiye Kupası

Kırklarelispor-Galata SK: 1-2 (2 sarı kart, 1 penaltı)


1. Lig

3. hafta: Ümraniyespor-Hatayspor: 1-1 (9 sarı, 2 kırmızı)


2. Lig

8 hafta: Adana 01 FK-Şanlıurfaspor: 0-1 (6 sarı kart)



Seyfettin Alper Yılmaz (4 maç)


Türkiye Kupası

12 Bingölspor-Mardin 1969: 3-0 (5 sarı kart)


1. Lig

3. hafta: Iğdır FK-Vanspor: 0-0 (6 sarı kart)

9. hafta: Pendikspor-Adana Demirspor: 3-0 (2 sarı kart)


2. Lig

8. hafta: Bursaspor-Menemen FK: 3-0 (4 sarı kart)






Yunus Dursun (3 maç)


1. Lig

6. hafta: Hatayspor-Boluspor: 2-2 (8 sarı kart, 1 penaltı

11. hafta: Sakaryaspor-Keçiörengücü: 1-0 (3 sarı kart, 1 penaltı)


2. Lig

8. hafta: İskenderunspor-Muğlaspor: 2-1 (4 sarı, 1 kırmızı, 1 penaltı)


