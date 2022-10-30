ÖZET: İstanbulspor 2-5 Fenerbahçe

Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti. Jorge Jesus'un öğrencileri bu sonuçla birlikte puanını 26'a yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Batshuayi (3), İrfan Can Kahveci ve Enner Valencia kaydetti. Ev sahibi ekibin iki golünü de Jetmir Topalli attı. İstanbulspor - Fenerbahçe maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

İstanbulspor - Fenerbahçe maç özeti

4. dakikada Michy Batshuayi’nin pasında topu alan Emre Mor’un ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya gitti.

16. dakikada Ferdi Kadıoğlu’nun ceza sahası içine sağ taraftan girip yaptığı ortada Ali Yaşar’ın elle oynadığı gerekçesiyle hakem Mustafa Kürşad Filiz penaltı noktasını gösterdi.

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18. dakikada penaltıda topun başına geçen Michy Batshuayi’nin vuruşunda meşin yuvarlak kaleci David Jensen’in solundan ağlara gitti. 0-1

24. dakikada Emre Mor’un ceza sahası içi solundan pasında topu alan Michy Batshuayi’nin rakipleri geçerek kale önünden vuruşunda İstanbulspor defansı meşin yuvarlağı çıkardı. Dönen topu penaltı noktası yakınında alan Miha Zajc’ın vuruşunda ise meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

29. dakikada İrfan Can Kahveci’nin ceza yayının sağından yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

36. dakika Emre Mor’un pasında topu alan İrfan Can Kahveci, ceza yayının sağından yerden köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

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45' Hakem Mustafa Kürşad Filiz ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlanıyor.

48. dakikada İstanbulspor, Jetmir Topalli'nin golü ile maçta farkı bire indiriyor. Attila Szalai'nin kısa düşen geri pasında araya giren Jetmir Topalli, Altay Bayındır'ı ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor. 1-2

49. dakikada Fenerbahçe, Michy Batshuayi'nin golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan İrfan Can Kahveci'nin ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Michy Batshuayi, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı David Jensen'in solundan ağlarla buluşturmayı başarıyor. 1-3

67. dakikada İstanbulspor, Jetmir Topalli'nin golü ile maçta farkı tekrar bire indiriyor. Muammer Sarıkaya'nın defansın arkasına gönderdiği uzun pasa hareketlenen Jetmir Topalli, kalesini terk eden Altay Bayındır'ı ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturmayı başarıyor. 2-3

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86. dakikada Fenerbahçe, Enner Valencia'nın golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkarıyor. 2-4

87. dakikada Fenerbahçe, Batshuayi'nin üçüncü golüyle farkı 3'e yükseltiyor. 2-5

Karşılaşma, 5-2'lik Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sona eriyor.

İstanbulspor - Fenerbahçe maçının özet görüntülerini buraya tıklayarak izleyebilirsiniz.