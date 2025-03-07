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Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

11:117/03/2025, Friday
G: 7/03/2025, Friday
AA
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Alanyaspor-Galatasaray maçını Yasin Kol yönetecek.
Alanyaspor-Galatasaray maçını Yasin Kol yönetecek.

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanacak. TFF, haftanın müsabakalarında görev alacak hakemleri duyurdu. İşte ayrıntılar...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:


Bugün:


20.30 Sipay Bodrum FK-Kasımpaşa: Mehmet Türkmen


8 Mart Cumartesi


13.30 Bellona Kayserispor-RAMS Başakşehir: Ali Şansalan


16.00 Onvo Antalyaspor-Çaykur Rizespor: Cihan Aydın


20.30 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu


9 Mart Pazar


13.30 Net Global Sivasspor-Göztepe: Burak Pakkan


16.00 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor: Atilla Karaoğlan


16.00 Reeder Samsunspor-Adana Demirspor: Arda Kardeşler


20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray: Yasin Kol


10 Mart Pazartesi


20.30 Beşiktaş-Gaziantep FK: Zorbay Küçük




#Süper Lig
#Galatasaray
#Beşiktaş
#Trabzonspor

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