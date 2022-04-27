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Spor Süper Ligde haftaya damga vuran olayın faturası açıklandı Gönderildiler
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Süper Lig'de haftaya damga vuran olayın faturası açıklandı: Gönderildiler!

Göztepe ile Gaziantep arasında oynanan ve 1-1 sonuçlanan Süper Lig maçında unutulmaz olaylar yaşanmıştı. Göztepe'nin 1-0 önde olduğu karşılaşmada Ege ekibinin bilerek yediği gol ve Muhammet Demir'in bilerek kaçırdığı penaltı atışı tartışma çıkarmıştı. Tartışmalı maçın ardından Göztepe yönetimi teknik direktör Stepjan Tomas ve futbolcu Soner Aydoğdu ile yollarını ayırdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde haftaya damga vuran olayın faturası açıklandı: Gönderildiler!
Göztepe-Gaziantep maçında Muhammet Demir de penaltı atışını dışarıya atmıştı.

Göztepe Kulübü, Gaziantep maçında yaşananların ardından bir toplantı gerçekleştirdi.

İzmir temsilcisi bu toplantının ardından teknik direktör Stepjan Tomas ve futbolcu Soner Aydoğdu ile yollarını ayırdı.

Yenilen golde sorumluluk alan Soner Aydoğdu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Göztepe yönetimi, 'haberim yoktu' açıklamasında bulunan Stepjan Tomas'ı da takımdan gönderdi.

Ne olmuştu?

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Göztepe, Jahovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadele bu skorla tamamlansaydı, İzmir ekibi küme düşmeyecekti. Fakat Göztepeli oyuncular, attıkları golün Fair-Play'e uygun olmadığını düşünerek, santradan Gaziantep'in golü bulmasına izin verdi. Oyunu başlatan Figueiredo, rakip kaleye kadar giderek fileleri havalandırdı ve skor 1-1 oldu.

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