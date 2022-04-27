Süper Lig'de haftaya damga vuran olayın faturası açıklandı: Gönderildiler!

Göztepe Kulübü, Gaziantep maçında yaşananların ardından bir toplantı gerçekleştirdi.

İzmir temsilcisi bu toplantının ardından teknik direktör Stepjan Tomas ve futbolcu Soner Aydoğdu ile yollarını ayırdı.

Yenilen golde sorumluluk alan Soner Aydoğdu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Göztepe yönetimi, 'haberim yoktu' açıklamasında bulunan Stepjan Tomas'ı da takımdan gönderdi.

Ne olmuştu?

Karşılaşmanın 90+3. dakikasında Göztepe, Jahovic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Mücadele bu skorla tamamlansaydı, İzmir ekibi küme düşmeyecekti. Fakat Göztepeli oyuncular, attıkları golün Fair-Play'e uygun olmadığını düşünerek, santradan Gaziantep'in golü bulmasına izin verdi. Oyunu başlatan Figueiredo, rakip kaleye kadar giderek fileleri havalandırdı ve skor 1-1 oldu.

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Kamuoyunun Bilgisinehttps://t.co/eQjLoxy2bQ#Göztepe pic.twitter.com/6SlJxKP9fr — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) April 27, 2022

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