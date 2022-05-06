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Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu

Gaziantep ile Kayserispor arasında oynanan mücadelenin 1-1 berabere bitmesinin ardından Altay ve Çaykur Rizespor küme düştü.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Süper Ligde küme düşen takımlar belli oldu
Gaziantepli futbolcuların gol sevinci.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36’ncı haftasında Gaziantep FK sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Bu sonucun ardından Gaziantep FK'nın Süper Lig'de kalması kesinleşti. Altay ve Çaykur Rizespor ise Süper Lig'den düşen son takımlar oldu.

Süper Lig'de önceki haftalarda Göztepe ve Yeni Malatya'nın da küme düşmesi kesinleşmişti.
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