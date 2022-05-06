​Süper Lig'de küme düşen takımlar belli oldu.

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 36’ncı haftasında Gaziantep FK sahasında Yukatel Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK'nın Süper Lig'de kalması kesinleşti. Altay ve Çaykur Rizespor ise Süper Lig'den düşen son takımlar oldu.
Süper Lig'de önceki haftalarda Göztepe ve Yeni Malatya'nın da küme düşmesi kesinleşmişti.
▪Gelecek sezon Süper Lig'de olmayacak takımlar👇
❌Altay
❌Çaykur Rizespor
❌Göztepe
❌Yeni Malatya
▪Süper Lig'e çıkması kesinleşen takımlar👇
✅Ankaragücü
✅Ümraniyespor
▪Gelecek sezon Süper Lig'de olmayacak takımlar👇