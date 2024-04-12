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Spor

Süper Lig'de tarihi karar: Yabancı VAR geliyor.

Türk futbolunda yeni bir sürece giriliyor. Uzun süredir konuşulan yabancı hakem konusuyla ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. Federasyon, ligde kalan haftalarda kritik maçlarda yabancı VAR hakemlerinin görevlendirileceğini açıkladı.

11:42 - 12/04/2024 Cuma
Yeni Şafak
Süper Lig'de kritik maçlarda yabancı VAR hakemleri görev alacak.
Süper Lig'de kritik maçlarda yabancı VAR hakemleri görev alacak.

Yapılan açıklamaya göre, TFF tarafından sadece Avrupa'nın üst düzey liglerinden olan İtalya, İspanya, Almanya, Hollanda ve Portekiz'den yaptığı VAR talebi, ilgili ülke federasyonları tarafından kabul edildi.

Yabancı VAR hakeminin görev yapacağı müsabakalarda iletişim dili Türkçe ve İngilizce olacak. Bu nedenle Video Yardımcı Hakem'in yanında İngilizce iletişim kurabilen AVAR, AVAR 2 ve VAR Destekçisi (VAR Support) görev yapacak.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü-Gaziantep FK, VaVacars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe ve Corendon Alanyaspor-Galatasaray maçlarına yabancı VAR atanacak.




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