Spor TFF 2Lig maçında skandal Futbolcunun dili boğazına kaçtı, hakem oyunu durdurmadı
FUTBOL FUTBOL

TFF 2.Lig maçında skandal: Futbolcunun dili boğazına kaçtı, hakem oyunu durdurmadı

TFF 2. Lig'de oynanan Kocaelispor - Serik Belediyespor maçının ilk dakikalarında konuk ekibin kalecisi ve oyuncusu aynı kafa topuna yükseldiği esnada çarpışarak yere düştü. Bir süre yerde hareketsiz kalan futbolcunun dili boğazına kaçtı, ilk müdahaleyi takım arkadaşı yaptı. Hakem ise 1.5 dakika boyunca oyunu durdurmadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
TFF 2.Lig maçında skandal: Futbolcunun dili boğazına kaçtı, hakem oyunu durdurmadı
TFF 2.Lig maçında skandal: Futbolcunun dili boğazına kaçtı, hakem oyunu durdurmadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanan Kocaelispor - Serik Belediyespor maçının 6. dakikasında Kocaelispor'un Cem Ekinci ile geliştirdiği atak sırasında kalesini korumak isteyen Serik Belediyespor'un kalecisi İbrahim Demir ile takım arkadaşı İsmet Benli çarpışarak yere düştü.

Hakemin oyunu devam ettiği bu anlarda İsmet Benli'nin dili boğazına kaçtı. Oyuncuya ilk müdahaleyi takım arkadaşı yaptı.

Hakem 1.5 dakika boyunca oyunu durdurmadı: Taraftar tepki gösterince oyunu durdurdu

Hareketsiz yerde yatan oyuncu için ısrarla sağlık ekibi isteyen kaleci, dakikalarca hakemlerin dikkatini çekmeye çalıştı. Yaklaşık bir buçuk dakika sonra dördüncü hakem Önder Turgay Demirbak, kulübün sağlık ekibini sahaya gönderdi. Taraftarın da tepkisi üzerine orta hakem oyunu durdurdu ve yerde yatan oyuncunun yanına gitti. Dili boğazına kaçtığı belirtilen oyuncu için saha içine ambulans çağrıldı. Yerinde yapılan müdahalenin ardından İsmet Benli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaşında da açılma olduğu belirtilen oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hastaneye kaldırılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı
Hastaneye kaldırılan futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi paylaşıldı
Burada kalamam

'Burada kalamam'

​Josef de Souza ayrılığını açıkladı.
Sonunu getiremedik

Sonunu getiremedik

12 Dev Adam Avrupa Şampiyonası'na veda etti.
Maça çıkmak istemiyorlar

'Maça çıkmak
istemiyorlar'

​Pjanic ve Dzeko'dan Rusya tepkisi.
En pahalı 11

En pahalı 11

Transfer dönemi kapandı: Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu.
'Bu adaletsizlik'

'Bu adaletsizlik'

​Josef de Souza basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamadı.
25 milyon euro

25 milyon euro

Fenerbahçe 12 futbolcuyu kadrosuna kattı.
Takıma döndü

Takıma döndü

​Beşiktaş'ta Weghorst sevinci yaşanıyor.
İsteyip de <br>alamadığı tek futbolcu

İsteyip de
alamadığı tek futbolcu

Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızla iki kez görüştüğü ortaya çıktı.
'Şampiyonla oynamak<br>motive eder'

'Şampiyonla oynamak
motive eder'

​Adana Demirspor'da Stambouli ve Gökhan Töre açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'e 243 transfer

Süper Lig'e 243 transfer
Yabancı çıkmazı

Yabancı çıkmazı

​Hangi oyuncuların lisansları çıkartılmayacak?
Alanyaspor<br>son dakikada güldü

Alanyaspor
son dakikada güldü

​Alanyaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-1 mağlup etti.
Haftanın golü<br>Hasan Ali'den

Haftanın golü
Hasan Ali'den

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.