TFF 2.Lig maçında skandal: Futbolcunun dili boğazına kaçtı, hakem oyunu durdurmadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta bugün oynanan Kocaelispor - Serik Belediyespor maçının 6. dakikasında Kocaelispor'un Cem Ekinci ile geliştirdiği atak sırasında kalesini korumak isteyen Serik Belediyespor'un kalecisi İbrahim Demir ile takım arkadaşı İsmet Benli çarpışarak yere düştü.

Hakemin oyunu devam ettiği bu anlarda İsmet Benli'nin dili boğazına kaçtı. Oyuncuya ilk müdahaleyi takım arkadaşı yaptı.

Hakem 1.5 dakika boyunca oyunu durdurmadı: Taraftar tepki gösterince oyunu durdurdu

Hareketsiz yerde yatan oyuncu için ısrarla sağlık ekibi isteyen kaleci, dakikalarca hakemlerin dikkatini çekmeye çalıştı. Yaklaşık bir buçuk dakika sonra dördüncü hakem Önder Turgay Demirbak, kulübün sağlık ekibini sahaya gönderdi. Taraftarın da tepkisi üzerine orta hakem oyunu durdurdu ve yerde yatan oyuncunun yanına gitti. Dili boğazına kaçtığı belirtilen oyuncu için saha içine ambulans çağrıldı. Yerinde yapılan müdahalenin ardından İsmet Benli ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaşında da açılma olduğu belirtilen oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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