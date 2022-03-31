TFF menajerlere ödenen ücretleri açıkladı: İşte en fazla parayı veren takım

Türkiye Futbol Federasyonu, 2021-2022 futbol sezonunda şubat ayı sonu itibarıyla Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin menajerlere ödediği ücretleri açıkladı.
TFF’nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, menajerlere en çok Fenerbahçe’nin ödeme yaptığı görülürken, sarı-lacivertlileri sırasıyla Galatasaray ve Beşiktaş takip etti.
TFF tarafından açıklanan ödemeler şöyle:
Süper Lig
- Hatayspor: 500 bin TL
- Beşiktaş: 2.063.169,48 Euro 1.310.056 TL
- Çaykur Rizespor: 50.000 Dolar 672.448 TL
- Fenerbahçe: 6.526.975,65 Euro 7.891,516,59 TL
- Galatasaray: 4.157.656,11 Euro 1.754.363 TL
- Gaziantep FK: 486.750 Euro 3.141.524 TL
- Fatih Karagümrük: 85.000 Euro 200.000 TL
1. Lig
- Altınordu: 483.700 TL
- Samsunspor: 85.000 Euro 709.030 TL
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı. pic.twitter.com/17Bz0F1dIZ
TFF, menajerlere yapılan ödemeleri açıkladı. pic.twitter.com/17Bz0F1dIZ— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) March 31, 2022