TFF'den yabancı hakem açıklaması

Türk hakemliğinde bahis skandalı patlak verdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrası söz konusu hakemlerin PFDK'ya sevk edilmesi beklenirken, yabancı hakemin gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

TFF kanadı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Biz yine Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip daha ahlaklı genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir yapacağız." ifadelerini kullandı.