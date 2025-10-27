Yeni Şafak
TFF'den yabancı hakem açıklaması

16:4027/10/2025, Pazartesi
G: 27/10/2025, Pazartesi
TFF binası
TFF binası

152 aktif hakemin bahis oynadığına ilişkin bilginin paylaşılması üzerine yabancı hakem konusu gündeme gelmişti. TFF cephesi konuyla ilgili açıklama yaptı.

Türk hakemliğinde bahis skandalı patlak verdi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu'nun yaptığı açıklamalar sonrası söz konusu hakemlerin PFDK'ya sevk edilmesi beklenirken, yabancı hakemin gündeme gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.


Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısı sonrası TFF yönetimi, gazetecilerle sohbet toplantısı gerçekleştirdi ve yabancı hakem konusuna değindi.


TFF kanadı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Biz yine Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip daha ahlaklı genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir yapacağız." ifadelerini kullandı.

