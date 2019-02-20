SÜPER LİG

Theo Bongonda Belçika'da yeniden parladı

Trabzonspor'da Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay'ın kadroda şans vermediği Belçikalı futbolcu Theo Bongonda Belçika'da tekrar adından söz ettirmeye başladı. 23 yaşındaki oyuncu bu sezon çıktığı 24 maçta 6 gol atarken 8 de asist yaptı. Bongonda'nın sergilediği bu performans sonrasında milli takıma seçilebilme ihtimali konuşuluyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Theo Bongonda bu sezon Zulte-Waregem formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 6 gol attı, 8 de asist yaptı.

Theo Bongonda bu sezon Zulte-Waregem formasıyla çıktığı 24 resmi maçta 6 gol attı, 8 de asist yaptı.

Trabzonspor'da Ersun Yanal ve Rıza Çalımbay'ın bir türlü verim alamadığı Theo Bongonda, Belçika Ligi takımlarından Zulte-Waregem'de adını yeniden duyurmayı başardı.

Sezon başında Celta Vigo'dan Belçika ekibine transfer olan 23 yaşındaki oyuncu yeni takımında çıktığı 24 maçta 6 gol 8 asistlik bir performans sergiledi.

Bongonda'nın sergilediği oyun Belçika Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez'in de dikkatini çekti. Martinez'in ekibinin Bongonda'yı yakın takibe aldığı ve milli takım döneminde yetenekli oyuncuya geniş kadroda şans verilebileceği belirtildi.

  • Bongonda, 2017-2018 sezonun ilk yarısında Trabzonspor'da forma giymiş sezonun ikinci yarısında ise Celta Vigo'ya geri dönmüştü. Belçikalı oyuncu bordo mavili forma ile çıktığı 6 resmi maçta 2 gol atmıştı.

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