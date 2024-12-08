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Thomas Reis: Eyüpspor daha iyiydi

Thomas Reis: Eyüpspor daha iyiydi

16:398/12/2024, Pazar
IHA
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Thomas Reis & Arda Turan
Thomas Reis & Arda Turan

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüpspor’un kendilerinden daha iyi mücadele ettiğini söyleyerek, "Bu maçtan alacağımız dersler olacak" dedi.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’a 3-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, "Rakibimizi tebrik ediyorum. İlk yarı sahada yüzde 50’ye, yüzde 50 bir oyun vardı diyebilirim. Defansif anlamda çok fazla top kaybı yaptık ve geriye çok koşmak zorunda kalmamız güç kaybı yaşamamıza sebep oldu. Soyunma odasında arkadaşlarımızla bu konuda konuştuk. Fakat ikinci yarının başından itibaren yediğimiz gollerle oyunun hakimiyetini kaybettik. Bu maçtan alacağımız dersler olacak. Her maçı kazanmak istiyoruz ama Eyüpspor bizden daha iyi mücadele etti. Eyüpspor’un da iyi bir takım olduğunu görmüş olduk" diye konuştu.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis

"Sivasspor karşısında çok daha fazla agresif olmamız gerekecek"

Ligde bir sonraki hafta deplasmanda oynayacakları Sivasspor maçı hakkında da konuşan Reis, "Bulunmuş olduğumuz pozisyonu savunmak istiyoruz ve bu yüzden mücadele ediyoruz. Bugün sergilenen oyunun yorgunluktan dolayı olduğunu söyleyemem. Oyuncularıma 3 gün izin verdim. Sonrasında haftaya oynayacağımız Sivasspor müsabakasına hazırlıklarımızı başlatacağız. O maçta Sivasspor karşısında çok daha fazla agresif olmamız gerekecek" şeklinde konuştu.





#Samsunspor
#Thomas Reis
#Eyüpspor

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