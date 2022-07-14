Tolgay Arslan Süper Lig'deki favorisini açıkladı

Udinese'de çıktığı 64 maçta 4 gol atıp 2 de asist kaydetti.

Türkiye'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formalarını giyen ve kariyerini Udinese'de sürdüren Tolgay Arslan, gelecek planlamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İtalya'da mutlu olduğunu ve geri dönmeyi düşünmediğini belirten 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini de açıkladı.

Sporx'e konuşan Tolgay Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'ye dönmek gibi bir niyetim yok"

"Udinese'de ve İtalya'da ailece mutluyuz. Türkiye'ye dönmek gibi bir niyetim yok. İtalya Ligi'nde maçlar oynamaktan, kariyerime Avrupa'da devam etmekten memnunum. Serie A'da futbol oynamak çok güzel bir duygu. Dolayısıyla geri dönmeyi düşünmüyorum."

"Favori Fenerbahçe"

"Bence bu sene Fenerbahçe çok güçlü. Bana göre Süper Lig'de favoriler. Çok büyük kulüpler var. Önceden şampiyon olacak takımı kestirmek zor. Ama şu anki tablo bunu anlatıyor."