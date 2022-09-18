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Tolgay Arslan Inter'in umutlarını yıktı

Udinese, sahasında konuk ettiği güçlü rakibi Inter'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada gol perdesini kapatan isim Tolgay Arslan oldu. Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe forması giyen Tolgay Arslan'ın Inter'e attığı golü haberimizden izleyebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tolgay Arslanın Intere attığı golü izle
Tolgay Arslan, maçın 80. dakikasında oyuna dahil oldu.

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'ye konuk oldu. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Inter, mücadelenin 5. dakikasında Barella ile öne geçti. Udinese ise bu gole, 22. dakikada Skriniar (K.K.), 84. dakikada Bijol ve 90+3. dakikada Tolgay Arslan ile karşılık verdi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Udinese, bu galibiyetle puanını 16 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Inter ise 12 puanda kaldı.

Tolgay Arslan'ın Inter'e attığı gol:

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