Tolgay Arslan Inter'in umutlarını yıktı

İtalya Serie A'nın 7. haftasında Inter, deplasmanda Udinese'ye konuk oldu. Mücadele ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Inter, mücadelenin 5. dakikasında Barella ile öne geçti. Udinese ise bu gole, 22. dakikada Skriniar (K.K.), 84. dakikada Bijol ve 90+3. dakikada Tolgay Arslan ile karşılık verdi.

Inter'de Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemedi.

Udinese, bu galibiyetle puanını 16 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Inter ise 12 puanda kaldı.

Tolgay Arslan'ın Inter'e attığı gol:

Tolgay Arslan, Udinese'yi Rahatlatan Golü Atıyor! #SerieA @emregurkaynak pic.twitter.com/hL1eT92yab REKLAM September 18, 2022