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Spor Trabzonspor 5 hafta sonra kazandı
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Trabzonspor 5 hafta sonra kazandı

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü Djaniny'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti ve 5 maçlık beraberlik serisini sonlandırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor 5 hafta sonra kazandı
Djaniny'nin gol sevinci

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getire golleri 15 ve 65. dakikalarda birisi penaltıdan olmak üzere Djaniny kaydetti.

Alınan bu galibiyetin ardından bordo-mavililer puanını 63'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 50 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karagümrük ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar

  • 6. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın kaleye gönderdiği etkisiz vuruşta, kaleci Viviano topu bacaklarının arasından kaçırdı. Çizgi önünde Fatih Kuruçuk, tehlikeyi uzaklaştırdı.
  • 8. dakikada Salibur'un ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol üst köşesine gelen topu kornere çeldi.
  • 12. dakikada Berat Özdemir'in şutunda Nwakaeme'nin kafa ile dokunduğu topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.
  • 15. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Viviano'nun ters köşesinden filelere yolladı: 1-0.
  • 17. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.
  • 36. dakikada Baker'in ara pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in karşı karşıya vuruşunda, kaleci Viviano topu kornere gönderdi.
  • 37. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, arka direkteki Djaniny'in dokunamadığı top direğin yanından auta çıktı.
  • 39. dakikada Efe Tatlı'nın ceza yayı üzerinden sert sutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.
  • Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde kapadı.

Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar

  • 52. dakikada Biglia'nın ara pasında sağ taraftan Serhat Ahmetoğlu, topu altı pas içindeki Mevlüt Erdinç'in önüne aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu topu, Uğurcan Çakır çıkardı.
  • 55. dakikada Mevlüt Erdinç'in soldan ortasında, arka direkte Salibur'un gelişine vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelerek gol izni vermedi.
  • 65. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun hatalı geri pasında topla buluşan Djaniny, kaleci Viviano'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
  • 67. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Viviano topu uzaklaştırdı.
  • Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bordo-mavililer, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.


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