Trabzonspor 5 hafta sonra kazandı

Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırladı. Mücadeleyi bordo-mavililer 2-0 kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getire golleri 15 ve 65. dakikalarda birisi penaltıdan olmak üzere Djaniny kaydetti.
Alınan bu galibiyetin ardından bordo-mavililer puanını 63'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 50 puanda kaldı.
Gelecek hafta Trabzonspor deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Karagümrük ise sahasında Antalyaspor'u ağırlayacak.
Karşılaşmanın ilk yarısından dakikalar
- 6. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın kaleye gönderdiği etkisiz vuruşta, kaleci Viviano topu bacaklarının arasından kaçırdı. Çizgi önünde Fatih Kuruçuk, tehlikeyi uzaklaştırdı.
- 8. dakikada Salibur'un ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol üst köşesine gelen topu kornere çeldi.
- 12. dakikada Berat Özdemir'in şutunda Nwakaeme'nin kafa ile dokunduğu topa savunmada Fatih Kuruçuk, elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ali Şansalan, penaltı noktasını gösterdi.
- 15. dakikada Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Viviano'nun ters köşesinden filelere yolladı: 1-0.
- 17. dakikada Nwakaeme'nin uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Viviano topu kornere çeldi.
- 36. dakikada Baker'in ara pasında, ceza alanı içinde Djaniny'in karşı karşıya vuruşunda, kaleci Viviano topu kornere gönderdi.
- 37. dakikada Yusuf Sarı'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda, arka direkteki Djaniny'in dokunamadığı top direğin yanından auta çıktı.
- 39. dakikada Efe Tatlı'nın ceza yayı üzerinden sert sutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kontrol etti.
- Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavili takım 1-0 önde kapadı.
Karşılaşmanın ikinci yarısından dakikalar
- 52. dakikada Biglia'nın ara pasında sağ taraftan Serhat Ahmetoğlu, topu altı pas içindeki Mevlüt Erdinç'in önüne aktardı. Bu futbolcunun dokunduğu topu, Uğurcan Çakır çıkardı.
- 55. dakikada Mevlüt Erdinç'in soldan ortasında, arka direkte Salibur'un gelişine vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çelerek gol izni vermedi.
- 65. dakikada Serhat Ahmetoğlu'nun hatalı geri pasında topla buluşan Djaniny, kaleci Viviano'dan sıyrılarak meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0.
- 67. dakikada Ekuban'ın ceza alanı dışından sert ve düzgün vuruşunda, kaleci Viviano topu uzaklaştırdı.
- Kalan dakikalarda başka gol olmayınca bordo-mavililer, maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 maç sonra kazandı
15' Djaniny (P)
65' Djaniny pic.twitter.com/LbgWpHbVi8
Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor sahasında Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 5 maç sonra kazandı