Trabzonspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo

Trabzonspor aradığı stoperi Meksika'da buldu. Bordo-mavili ekip Tigres forması giyen 26 yaşındaki stoper Carlos Salcedo'yu kadrosuna katmak istiyor.

Meksika basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor, Salcedo için Tigres'e ilk teklifini iletti. Başarılı oyuncuyu, 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Meksika kulübüyle olan temaslarını da sürdürüyor.

Alexander Sörloth'un sözleşmesinde buy-out maddesi var mı? Geçtiğimiz sezon 24 gol atarak Süper Lig'de gol kralı olan Alexander Sörloth, birçok kulübün radarına girmeyi başardı.Son olarak Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in transfer girişimlerinde bulunduğu Norveçli oyuncunun sözleşmesi de merak konusu oldu.Crystal Palace takımından 750 bin euro bedelle Trabzonspor'a 2 yıl kiralanan Sörloth, bordo mavili takımdan yıllık 1.5 milyon euro ücret alıyor.Norveçli oyuncu 2020/21 sezonunda Trabzonspor formasıyla resmi maçların yüzde 50'sinde ilk 11 başlaması halinde 6 milyon euro ödenerek Trabzonspor'un bonservisli oyuncusu olacak.Ayrıca oyuncunun sözleşmesinde herhangi bir buy-out maddesi de bulunmuyor. Trabzonspor, oyuncunun transferini tamamlamak için önümüzdeki sezonu bekliyor.Ahmet Ağaoğlu gelen teklifleri açıkladı: Sörloth'u ciddi şekilde istiyorlarBrezilyalı efsane Ronaldo Trabzonspor formasıyla poz verdiBuy-Out ne demek?Sözleşme süresinden önce belirlenen miktarın ödenerek oyuncunun tüm haklarına sahip olmak. Bu gönderiyi Instagram'da gör Milli Takımımızın yeni formasını çok sevdik 🇹🇷 Bu tarihi formayı takipçilerimiz arasından 3 kişiye hediye etmek istiyoruz. 👇🏻Yapman gerekenler ✅@yenisafakspor ve @gztspor hesabını takip et. ✅3 'yakın' arkadaşını yoruma etiketle. ✅Gönderiyi beğen 📲@yenisafakspor’un mobil uygulamasını indirmeyi de unutma. Link profilde😏 ⚠Çekiliş Sonucu 14 Eylül Pazartesi günü açıklanacak. #Türkiye #MilliForma #BiziKimseDurduramaz Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (1 Eyl, 2020, 6:50öö PDT)

Son kararı Ferretti verecek

Trabzonspor'un teklifini düşünmeye başlayan Tigres'te son kararı teknik direktör Ricardo Ferretti verecek. Yönetim oyuncunun transferine sıcak bakıyor fakat 66 yaşındaki teknik adamın kararına göre Salcedo'nun, transferine onay verilecek.

Carlos Salcedo, 22 Ocak 2019 yılında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'tan 8.8 milyon euro karşılığında Tigres'e transfer olmuştu. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 5 karşılaşmada görev yaptı. Salcedo aynı zamanda 35 kez Meksika Milli Takımı forması giydi.

Carlos Salcedo kimdir?

29 Eylül 1993 yılında Meksika'da doğan Carlos Salcedo, futbola ülkesinde başladı. Daha sonra Salt Lake, Chivas, Fiorentina ve E. Frankfurt formaları giyen 26 yaşındaki oyuncu, 22 Ocak 2019 yılında 8.8 milyon euro karşılığında ülkesinin takımlarından Tigres'e transfer oldu. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel bonservis değeri 5 milyon euro olarak biliniyor. Stoper olarak görev yapan Carlos Salcedo, sağ ayağını kullanıyor.

Trabzonspor'un transfer etmek istediği Carlos Salcedo;