Trabzonspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo kimdir, kaç yaşında, nereli?
Trabzonspor aradığı stoperi Meksika'da buldu: Carlos Salcedo
Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Bordo-mavili kulüp Meksika ekiplerinden Tigres forması giyen Carlos Salcedo için satın alma opsiyonlu transfer teklifinde bulundu. Başarılı stoper için önerilen satın alma bedeli sonrasında, Tigres yönetimi teklifi değerlendirmeye aldı. Peki Trabzonspor'un transfer etmek istediği Carlos Salcedo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor Carlos Salcedo haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
Haber MerkeziYeni Şafak
Trabzonspor aradığı stoperi Meksika'da buldu. Bordo-mavili ekip Tigres forması giyen 26 yaşındaki stoper Carlos Salcedo'yu kadrosuna katmak istiyor.
Meksika basınında çıkan haberlere göre Trabzonspor, Salcedo için Tigres'e ilk teklifini iletti. Başarılı oyuncuyu, 7 milyon euro satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen bordo-mavililer, Meksika kulübüyle olan temaslarını da sürdürüyor.
Son kararı Ferretti verecek
Trabzonspor'un teklifini düşünmeye başlayan Tigres'te son kararı teknik direktör Ricardo Ferretti verecek. Yönetim oyuncunun transferine sıcak bakıyor fakat 66 yaşındaki teknik adamın kararına göre Salcedo'nun, transferine onay verilecek.
Carlos Salcedo, 22 Ocak 2019 yılında Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'tan 8.8 milyon euro karşılığında Tigres'e transfer olmuştu. 26 yaşındaki oyuncu bu sezon 5 karşılaşmada görev yaptı. Salcedo aynı zamanda 35 kez Meksika Milli Takımı forması giydi.
Carlos Salcedo kimdir?
29 Eylül 1993 yılında Meksika'da doğan Carlos Salcedo, futbola ülkesinde başladı. Daha sonra Salt Lake, Chivas, Fiorentina ve E. Frankfurt formaları giyen 26 yaşındaki oyuncu, 22 Ocak 2019 yılında 8.8 milyon euro karşılığında ülkesinin takımlarından Tigres'e transfer oldu. Transfermarkt verilerine göre oyuncunun güncel bonservis değeri 5 milyon euro olarak biliniyor. Stoper olarak görev yapan Carlos Salcedo, sağ ayağını kullanıyor.
Trabzonspor'un transfer etmek istediği Carlos Salcedo;
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