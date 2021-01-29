Spor Trabzonspor Bakasetasın bonservis sorununu çözdü Menajeriyle pazarlıklar son aşamada
SÜPER LİG

Trabzonspor Bakasetas'ın bonservis sorununu çözdü: Menajeriyle pazarlıklar son aşamada

Trabzonspor transferin son günlerinde önemli hamleler yapıyor. Berat Özdemir dışında kadrosuna takviye yapamayan bordo mavililer Alanyaspor'dan Bakasetas'ın bonservisi için Alanyaspor ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı. Öte yandan Bakasetas bugün yapılan idmanda yer almadı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakasetas
Bakasetas

Süper Kupayı kazanarak moral bulan Trabzonspor, ara transferde takımı güçlendirmek için sürdürdüğü çalışmalarda sona geldi.

Geçtiğimiz sezon başında Alanyaspor'un kadrosuna kattığı ve geride kalan 22 maçta 7 gol kaydeden Yunan futbolcu için Akdeniz kulübü ile 3 Milyon Euro karşılığında anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

Bakasetas ile görüşmelerini sürdüren Bordo Mavilililerin başarılı oyuncuya yıllık 1 Milyon 500 Bin Euro önerdiği ve transferin sonuçlanmak üzere olduğu aktarıldı. 10 numara bölgesinde oynayan yetenekli futbolcu sezon sonuna kadar Trabzonspor'dan 500 bin Euro gelir elde edecek.

Bakasetas, bu sezon çıktığı 22 maçta 7 gol attı 4 de asist yapma başarısı gösterdi.

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