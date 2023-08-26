Trabzonspor-Çaykur Rizespor
Süper Lig'in 3.haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Konuk ekip maçtan 3-2 galip ayrıldı. Çaykur Rizespor'a galibiyeti getiren goller 20. dakikada Attila Mocsi, 43 ve 66. dakikalarda Benhur Keser'den geldi.
Trabzonspor'un gollerini ise 58. dakika Bakasetas (Penaltı) ve 83. dakikada Enis Destan kaydetti.
Ligde geçen hafta Galatasaray'a yenilen Trabzonspor oynadığı 3 maçta ikinci yenilgisini aldı. Bordo mavilier 3 hafta sonunda 3 puanda kaldı.
Bu sezon ilk galibiyetinin alan Çaykur Rizespor puanını 4 yaptı.
Trabzonspor ligin 4. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Çaykur Rizespor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
Trabzonspor-Çaykur Rizespor maç özeti
19. dakikada Emirhan Topçu’nun sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde Atilla Mosci’nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-1
31. dakikada Badri’nin sol taraftan ortasında savunmadan seken topu iyi takip eden Bakasetas’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
35. dakikada Mithat’ın sağ taraftan kale sahası içine ortasında topu iyi takip eden Zeqiri’nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır’ın solundaki kale direğine çarparak oyun alanına döndü. Daha sonra savunma topu uzaklaştırdı.
41. dakikada sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Bardhi’in pasında Bakasetas şutunu çekti, kaleci Gökhan, kale direği dibinde meşin yuvarlağı çıkardı.
43. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Altin Zeqiri’nin kafayla indirdiği topla buluşan Benhur, meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır’ın solundan filelere gönderdi. 0-2
53. dakikada Fountas’ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, topu kornere çeldi.
56. dakikada Eren Elmalı’nın sol çaprazdan kale sahasına göndermek istediği top Gustavo’nun eline çarptı. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Bakasetas meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2
63. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren İbrahim Olawoyin’in vuruşunda top kaleci Uğurcan Çakır’dan döndü.
66. dakikada Halil İbrahim Pehlivan’ın sol taraftan ceza sahası içine yerden gönderdiği topu iyi takip eden Benhur Keser, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3
77. dakikada Benhur Keser’in orta alandan alın ceza sahası yayına kadar getirdiği topu sağ çaprazdan koşu yapan Altin Zeqiri’nin önüne bıraktı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
83. dakikada Bardhi’nin ortasında ceza sahası içinde Enis Destan kafayla topu ağlara yolladı. 2-3