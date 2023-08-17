Trabzonspor Fountas'ı duyurdu

Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yunan futbolcuya 2023-24 sezonu için 1.18 milyon euro, 2024-25 sezonu için ise 1 milyon euro maaş ödenecek.