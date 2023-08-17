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Spor

Trabzonspor Fountas'ı duyurdu

Bordo-mavili kulüp, hücum oyuncusu Taxiarchis Fountas ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

12:27 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Fountas dün İstanbul'a gelmişti.

Fountas dün İstanbul'a gelmişti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Yunan futbolcu Fountas'ı renklerine bağladı.


Bordo-mavili kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Yunan futbolcuya 2023-24 sezonu için 1.18 milyon euro, 2024-25 sezonu için ise 1 milyon euro maaş ödenecek.


Taxiarchis Fountas, geçen sezon MLS ekiplerinden DC United'da toplamda 17 maça çıkıp 6 gollük katkı sağlamıştı.





#Trabzonspor
#Taxiarchis Fountas
#Yunanistan
42 dakika önce
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