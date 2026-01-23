Trabzonspor-Kasımpaşa

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, bugün sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında bugün sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak.
Geçen hafta Kocaelispor deplasmanında aldığı 2-1'lik galibiyetle 2 hafta sonra 3 puan sevinci yaşayan bordo-mavililer, çıkışını Kasımpaşa karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.
Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca sakatlıkları, Mustafa Eskihellaç ise kart cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
Afrika Kupası'ndan dönen Nijeryalı golcü Onuachu'nun bugün sahada olması bekleniyor. Yıldız isim, 41 gün sonra kadroda yer alacak. Yeni transfer Lovik'in de taraftarın huzuruna çıkması bekleniyor.