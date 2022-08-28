Spor Trabzonsporda Galatasaray maçı öncesinde kritik eksikler
FUTBOL FUTBOL

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesinde kritik eksikler

Trabzonspor'da Bakasetas ve Abdülkadir Ömür Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Hatırlanacağı üzere bordo mavililerde kaptan Uğurcan Çakır da sakatlığı nedeniyle bu maçında kadrosunda yer almamıştı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporda Galatasaray maçında kimler oynamayacak? Sakat futbolcular kim?
Trabzonspor.

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesinde üst üste kötü haberler geliyor. Bordo mavililerde kaptan Uğurcan Çakır'ın ardından Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ın da maç kadrosunda olmadığı öğrenildi.

3 futbolcunun da sakatlık sebebiyle Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.

Trabzonspor-Galatasaray maçı saat 21.45'te Akyazı'da oynanacak.

Trabzonspor'un Galatasaray 11'i;

  • Muhammet Taha Tepe, Larssen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.
Trabzonspor-Galatasaray

Trabzonspor-Galatasaray

​Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.
Kasımpaşailk galibiyeti aldı

Kasımpaşa
ilk galibiyeti aldı
3 puanı3 golle aldılar

3 puanı
3 golle aldılar
Son maçına <br>Trabzon'da çıkabilir

Son maçına
Trabzon'da çıkabilir

​İtalyan basınından dev maç öncesinde flaş transfer iddiası.
'Bu benim <br>son maçım olabilir'

'Bu benim
son maçım olabilir'

​Mircea Lucescu'dan istifa sinyali.
9-0'lık bir maç daha!

9-0'lık bir maç daha!

​Ada'da oynanan bir mücadele daha farklı skorla tamamlandı.
Önce kilolu çıktı, <br>şimdi de sakat!

Önce kilolu çıktı,
şimdi de sakat!

Sevilla'da Marcao belirsizliği yaşanıyor.
Oyuna girdi <br>maçı aldı

Oyuna girdi
maçı aldı

Fransa'da Mustafa Muhammed fırtınası.
'Benden daha iyi'

'Benden daha iyi'

Belözoğlu, ​kendinden daha yetenekli bulduğu futbolcuyu açıkladı.
'Puskas'ı alır'

'Puskas'ı alır'

​37 yaşındaki futbolcudan jeneriklik gol.
Ozan Tufan'ın acı günü

Ozan Tufan'ın acı günü

​Milli futbolcu cenazeye katılamadı.
'3-0 kazanır'

'3-0 kazanır'

Ahmet Çakar'dan flaş derbi tahmini.
'İnşallah <br>şampiyon oluruz'

'İnşallah
şampiyon oluruz'

​Trabzonspor'un yeni transferi kente geldi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.