Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesinde kritik eksikler Trabzonspor'da Bakasetas ve Abdülkadir Ömür Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Hatırlanacağı üzere bordo mavililerde kaptan Uğurcan Çakır da sakatlığı nedeniyle bu maçında kadrosunda yer almamıştı.

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