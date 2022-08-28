Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesinde kritik eksikler

Trabzonspor'da Galatasaray maçı öncesinde üst üste kötü haberler geliyor. Bordo mavililerde kaptan Uğurcan Çakır'ın ardından Abdülkadir Ömür ve Bakasetas'ın da maç kadrosunda olmadığı öğrenildi.
3 futbolcunun da sakatlık sebebiyle Galatasaray karşılaşmasında forma giyemeyeceği belirtildi.
Trabzonspor-Galatasaray maçı saat 21.45'te Akyazı'da oynanacak.
Trabzonspor'un Galatasaray 11'i;
- Muhammet Taha Tepe, Larssen, Bartra, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Bardhi, Dorukhan, Kouassi, Trezeguet, Cornelius.