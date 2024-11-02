Trabzonspor'da kilit bölge orta saha

Orta sahada top kaybı istemeyen teknik direktör Şenol Güneş, özellikle geçişlerde çabuk ve isabetli paslarla Fenerbahçe savunması arkasına atılacak toplarda hızlı hücum organizasyonları geliştirerek sonuca gitmek istiyor. İkinci bölgede özellikle zaman kaybı yaşamadan çabuk ve sağlıklı pas bağlantıları ile topun kendilerinde kalmasını isteyen tecrübeli teknik adam, bu şekilde rakibin ikili sıkıştırmalarına da cevap vermenin planlarını yapıyor. Güneş, hücum organizasyonlarında ise kenar beklerinin de bu organizasyonun içerisinde olmasını istiyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, antrenmanlarda ikinci bölge için Okay, Ozan, Lundstram, Mendy, Bardhi, Cham ve Cihan üzerinde dururken bu 7 oyuncudan 3'üne görev verecek. Güneş'in daha önceki planlamalarında Okay, Ozan ve Bardhi ikinci bölgede görev yaparken, zaman zaman Bardhi ile Cham değişken oynatılıyordu. Bu bölgede alternatiflerin artması üzerine Savic-Denswil ikilisinin stoperde oynayacak olması halinde eli rahatlayacak olan Güneş'in ikinci bölgede Mendy, Lundstram ve Ozan'a görev vermesi bekleniyor.