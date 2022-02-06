Spor Trabzonsporun 9 transferi yola çıktı
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Trabzonspor'un 9. transferi yola çıktı

Süper Lig’in lideri Trabzonspor transferde de hız kesmiyor. Bordo-mavili kulüp, Bayern Leverkusen takımında forma giyen genç santrafor Emrehan Gedikli'yi sözleşme imzalamak için kente çağırdı.

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Haber Merkezi DHA
Trabzonsporun 9. transferi yola çıktı
1.87 boyundaki Emrehan Gedikli sağ ayağını kullanıyor.

Trabzonspor, genç santrafor Emrehan Gedikli transferinde son aşamaya geldi. Bordo-mavililer Almanya’nın Bayern Leverkusen takımında forma giyen 18 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak için kente davet etti.

Leverkusen altyapısında yetişen 2003 doğumlu oyuncunun Almanya’dan İstanbul aktarmalı olarak bu gece Trabzon’da olması ve yarın sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor.

Güncel piyasa değer 1 milyon euro olan Emrehan Gedikli’nin Bayern Leverkusen ile sözleşmesi 2023 Haziran'da sona eriyordu.

  • Trabzonspor, Emrehan Gedikli’yle anlaşma sağlanması halinde Kouassi, Visca, Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Batuhan Kör, Taha Altıkardeş ve Kerem Şen’in ardından 9’uncu transferini gerçekleştirmiş olacak.

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Emrehan Gedikli (@emrehan9)'in paylaştığı bir gönderi

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