Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Ekinci'nin Trabzonspor efsanesini oluşturan en önemli isimlerden biri olduğunu belirterek, "Camia olarak çok üzgünüz. Yeri asla dolmayacak. Ailesinin ve tüm Trabzonspor camiasının başı sağ olsun. Bizim için çok önemli bir değerdi. Eski başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı da bu sene kaybettik. Bunlar Trabzonspor efsanesini oluşturan değerler. Oluşturdukları efsanenin değerinin bilinmesi çok önemli. Bu efsanenin devamı için herkesin üstüne görev düşüyor. Bugünlerde görüyoruz, kendimizden başka dostumuz yok. Tüm Trabzonsporluların konu ne olursa olsun bir arada hareket etmesi ve bu bilincin Trabzonspor camiasında hızlıca yerleşmesi lazım." diye konuştu.