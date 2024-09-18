Spor

Trabzonspor'un efsane başkanı Mustafa Şamil Ekinci son yolculuğuna uğurlandı

83 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor’un eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, son yolculuğuna uğurlandı.

Haber Merkezi
15:18 - 18/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:21 - 18/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Mustafa Şamil Ekinci, son yolculuğuna uğurlandı
Mustafa Şamil Ekinci, son yolculuğuna uğurlandı

Trabzonspor Kulübünün hayatını kaybeden eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, son yolculuğuna uğurlandı. Ekinci için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.


Cenaze namazına Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, eski başkanlardan Nuri Albayrak, Faruk Özak, Sadri Şener, Muharrem Usta, Ahmet Ağaoğlu, İstanbulspor Kulübü Başkanı Ecmel Sarıalioğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ekinci'nin ailesi ve sevenleri katıldı.


Ekinci'nin cenazesi kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.





Yeri asla dolmayacak

Cenaze töreninin ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili kulübün başkanı Ertuğrul Doğan, Ekinci'nin Trabzonspor efsanesini oluşturan en önemli isimlerden biri olduğunu belirterek, "Camia olarak çok üzgünüz. Yeri asla dolmayacak. Ailesinin ve tüm Trabzonspor camiasının başı sağ olsun. Bizim için çok önemli bir değerdi. Eski başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı da bu sene kaybettik. Bunlar Trabzonspor efsanesini oluşturan değerler. Oluşturdukları efsanenin değerinin bilinmesi çok önemli. Bu efsanenin devamı için herkesin üstüne görev düşüyor. Bugünlerde görüyoruz, kendimizden başka dostumuz yok. Tüm Trabzonsporluların konu ne olursa olsun bir arada hareket etmesi ve bu bilincin Trabzonspor camiasında hızlıca yerleşmesi lazım." diye konuştu.






#Trabzonspor
#Mustafa Şamil Ekinci
#Nuri Albayrak
9 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Anayasanın 4. maddesi nedir?