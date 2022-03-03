Trabzonspor'un peşinden koştuğu futbolcu kiralık gönderildi

Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, Türk takımlarının gözdesi haline gelmişti. Ocak ayında Trabzonspor'un teklif yaptığı ancak bonservis bedeli sebebiyle transferi gerçekleşmeyen 19 yaşındaki futbolcu kiraya gönderildi.
Danimarka basınındaki habere göre Aral Şimşir'in daha fazla süre almasını isteyen FC Midtjylland, oyuncunun gelişimi için Aral Şimşir'i Norveç'e gönderdi.
Genç yeteneğin Norveç 1. Ligi takımlarından Jerv'de forma giyeceği ve sürecin sonunda Danimarka'ya döneceği aktarıldı.