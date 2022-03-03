Spor Trabzonsporun peşinden koştuğu futbolcu kiralık gönderildi
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Trabzonspor'un peşinden koştuğu futbolcu kiralık gönderildi

Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna katmak için teklif yaptığı 19 yaşındaki Türk futbolcu Aral Şimşir, Norveç 1. Ligi takımlarından Jerv takımına kiralandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun peşinden koştuğu futbolcu kiralık gönderildi
Aral Şimşir - FC Midtjylland

Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, Türk takımlarının gözdesi haline gelmişti. Ocak ayında Trabzonspor'un teklif yaptığı ancak bonservis bedeli sebebiyle transferi gerçekleşmeyen 19 yaşındaki futbolcu kiraya gönderildi.

Danimarka basınındaki habere göre Aral Şimşir'in daha fazla süre almasını isteyen FC Midtjylland, oyuncunun gelişimi için Aral Şimşir'i Norveç'e gönderdi.

Genç yeteneğin Norveç 1. Ligi takımlarından Jerv'de forma giyeceği ve sürecin sonunda Danimarka'ya döneceği aktarıldı.

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