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Saba, bu sezon Hatayspor'da 21 maçta 1 gol 4 asistle oynadı.
6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından, bölgede bulunan takımların ligden çekilmesi sonrası birçok futbolcu transfer olmaya devam ediyor.
Fatih Karagümrük, son olarak Hatayspor'da forma giyen Saba Lobzhanidze ve Katar Ligi'nde Al-Mesaimeer forması giyen eski futbolcusu Brahim Darri'yi kadrosuna kattı.
Kulüp sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Erkek Futbol Takımımız, Saba Lobzhanidze ve Brahim Darri’yi kadrosuna kattı. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.