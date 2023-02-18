Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Spor

Fatih Karagümrük Lobzhanidze ve Darri'yi açıkladı

Fatih Karagümrük, Hatayspor'dan Lobzhanidze ve Al-Mesaimeer'den eski futbolcusu Brahim Darri'yi kadrosuna kattı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

15:51 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Saba, bu sezon Hatayspor'da 21 maçta 1 gol 4 asistle oynadı.

Saba, bu sezon Hatayspor'da 21 maçta 1 gol 4 asistle oynadı.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından, bölgede bulunan takımların ligden çekilmesi sonrası birçok futbolcu transfer olmaya devam ediyor.


Fatih Karagümrük, son olarak Hatayspor'da forma giyen Saba Lobzhanidze ve Katar Ligi'nde Al-Mesaimeer forması giyen eski futbolcusu Brahim Darri'yi kadrosuna kattı.


Kulüp sosyal medyasından yapılan açıklamada, "Erkek Futbol Takımımız, Saba Lobzhanidze ve Brahim Darri’yi kadrosuna kattı. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.


#Saba Lobzhanidze
#Hatayspor
#Fatih Karagümrük
#Transfer
#Brahim Darri
1 saat önce
default-profile-img
Fatih Karagümrük Lobzhanidze ve Darri'yi açıkladı
Hata yapan hakeme düdük astırıldı
Hatay'da depremin 278'inci saatinde enkazdan kurtarılan Hakan Yasinoğlu Mersin'e getirildi
Yavru kuzular enkazdan çıkınca annelerine koştu
Adıyaman buz kesti, patlayan GES kazanlarından akan sular buz sarkıtı oldu
'Kömür karası eller' enkazın karanlığında kalanları ışığa kavuşturdu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.