SERİE A

Transferde yılın en dikkat çeken takası gerçekleşti

İtalyan devi Juventus, uzun zamandır gündemlerinde olan Barcelonalı futbolcu Arthur'u kadrosuna kattı. Siyah beyazlılar bu transfer için tartışma çıkartan bir takası da gerçekleştirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Pjanic, 2016 yılından bu yana Juventus forması giyiyor.

Pjanic, 2016 yılından bu yana Juventus forması giyiyor.

Fotoğraf: MASSIMO PINCA

Juventus ile Barcelona arasında yapılan transfer anlaşması özellikle Juventuslu taraftarların tepkisini çekti. İtalyan devi uzun zamandır istediği Barcelonalı Arthur'u transfer edebilmek için kadrosundaki Pjanic'ten vazgeçti.

Brezilyalı Arthur'un bonservisi için Pjanic'i Barcelona kulübüne veren Juventus, bununla birlikte İspanyol ekibine 10 milyon euro ödeyecek.

Transfer haberinin ardından Barcelonalı taraftarlar bekleneni veremeyen Arthur'un gidişini olumlu karşıladı. Ayrıca Brezilyalı futbolcunun yerine Pjanic'in gelecek olması da 'transferde karlı çıkan tarafın Barcelona olduğu' yorumlarının yapılmasına neden oldu.

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