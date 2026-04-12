Süper Lig’in 29’uncu haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip bu sonuçla puanını 34’e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 20 puanla son sırada kaldı.

43'üncü dakikada Çağtay'ın pasıyla ceza sahasında toplu buluşan Verde, kalecı Bahadır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu üstten auta gönderdi.

90+2'nci dakikada Konyaspor bir gol daha buldu. Kısa paslarla rakip sahaya yerleşen yeşil-beyazlılarda son olarak Bjorlo, Gonçalves’e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasına yakın noktadan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0.