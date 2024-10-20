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Tüpraş Stadı'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

Tüpraş Stadı'nda Cumhuriyet Bayramı coşkusu

16:4620/10/2024, Pazar
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Beşiktaş
Beşiktaş

Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor maçında tribünler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Türk bayraklarıyla donatıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Tüpraş Stadı, Türk bayraklarıyla donatıldı.


Stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı bırakıldı ve siyah-beyazlı taraftarlar, üzerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün resminin yer aldığı ve "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" yazılı pankart açtı.


Müsabakadan önce Norm Ender, BJK Kabataş Vakfı Okulları Çocuk Korosu ile mini bir konser verdi. Norm Ender ile çocuklar, İstiklal Marşı'nı ve Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü için bestelenen "Parla" şarkısını seslendirdi.

Siyah-beyazlı futbol takımı, ısınmaya "Cumhuriyet'in bekçisiyiz" pankartıyla, maça da Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla özel olarak hazırlanan kırmızı formayla çıktı.






#Beşiktaş
#TÜMOSAN Konyaspor
#Trendyol Süper Lig

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