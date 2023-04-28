Türk Telekom'dan tarihi başarı

1991 yılında basketbol şubesi kurulan ve bir dönem PTT adıyla da parkelerde yer alan Türk Telekom, kulüp tarihinin Avrupa'da en başarılı sezonuna imza attı. Daha önce Koraç Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Türk Telekom, Avrupa arenasında tarihinde ilk kez finalde olmanın gururunu yaşayacak

Türkiye Ligi'nde de lider durumda bulunan Türk Telekom, 25 yıl sonra Avrupa basketbolunun en üst düzey liginde mücadele etmeye çok yakın. 7Days Avrupa Kupası'nı kazanması durumunda gelecek yıl THY Avrupa Ligi'nde yer alacak mavi beyazlılar, bu organizasyonda son olarak 1997-1998 sezonunda yer almıştı. Türk Telekom, şampiyon olması durumunda Türk basketbolunun Avrupa kupalarındaki 14. zaferine imza atacak. Türk basketbolu, 7Days Avrupa Kupası'nda üst üste ikinci kez finalde temsil edilecek. Geçen sezon Bursaspor finalde yer almış ancak İtalyan ekibi Bologna'ya kaybetmişti. Bu yıl ise bu başarıyı Türk Telekom tekrarladı. Daha önce bu kupayı Türkiye adına Galatasaray ve Darüşşafaka kazanmıştı.