UEFA, Gençlik Ligi finalistleri Trabzonspor ve Barcelona için dostluk yemeği düzenledi

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Gençlik Ligi Finali'nin ardından organizasyona ev sahipliği yapan UEFA, finalist takımlar onuruna yemek organize etti.





Davete, Trabzonspor Kulübü Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcısı Birhan Emre Yazıcı, 19 Yaş Altı Takımı futbolcuları ve teknik heyet ile finalde karşılaşılan Barcelona ekibi ve yöneticileri katıldı.





Sıcak ve samimi bir atmosferde geçen organizasyonda iki kulüp yöneticileri, teknik ekip ve oyuncuları bir araya gelerek dostluk mesajları verdi.





Yemeğin ardından UEFA yetkilileri her iki kulübe de katılımlarından dolayı teşekkür etti, kulüplerin yetkilileri ise karşılıklı hediye sundu.



