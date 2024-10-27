UEFA'dan Türk futbolcuya skandal soruşturma: "Özgür Filistin" demeyi suç saydılar

UEFA'nın, Danimarka ekibi Midtjylland'da forma giyen Türk futbolcu Aral Şimşir'e soruşturma açtığı bildirildi. Disiplin soruşturmasına gerekçe olarak ise 22 yaşındaki futbolcunun Avrupa Ligi'nde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv'e karşı oynanan maçta "Filistin'e Özgürlük" diye bağırması gösterildi.

Midtjylland'ın 2-0 üstünlüğüyle sona eren mücadelenin ardından koridorda da gerginlik sürmüş ve Maccabi Tel Avivli oyuncuların Aral Şimşir'e fiziksel saldırıda bulunduğu aktarılmıştı.

Filistin'e destek veren kulüplere ceza veren, terör devleti İsrail'in futbol müsabakalarından men edilmesi yönündeki çağrılara ise kulaklarını tıkayan UEFA'nın Aral Şimşir konusunda da adil bir karar vermesi beklenmiyor.